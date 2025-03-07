Машины, которые почти невидимы для ГИБДД – проверьте, нет ли вашей в списке

Некоторые марки и модели автомобилей реже привлекают внимание инспекторов ГИБДД. Это связано с тем, что их владельцы, как правило, не нарушают ПДД и не входят в группы повышенного риска.
Машины, которые малоинтересны ДПС:
Если водитель не нарушает правила, вероятность остановки существенно снижается, особенно при выборе "спокойных" автомобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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