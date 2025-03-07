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Машины, которые почти невидимы для ГИБДД – проверьте, нет ли вашей в списке

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Авто

Некоторые марки и модели автомобилей реже привлекают внимание инспекторов ГИБДД. Это связано с тем, что их владельцы, как правило, не нарушают ПДД и не входят в группы повышенного риска.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Машины, которые малоинтересны ДПС:

  • Suzuki - особенно модели SX4 и Jimny. Они не имеют "бандитского" имиджа и редко останавливаются, кроме случаев спецопераций.
  • Chery - автомобили этого бренда не ассоциируются с агрессивным вождением.
  • УАЗ Патриот и УАЗ Хантер - если они в хорошем состоянии и без тюнинга, то практически незаметны для полиции.
  • Минивэны и универсалы - особенно не немецких марок (Volkswagen, Mercedes-Benz останавливают чаще). Такие авто чаще выбирают дачники, соблюдающие ПДД.

Если водитель не нарушает правила, вероятность остановки существенно снижается, особенно при выборе "спокойных" автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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