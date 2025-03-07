Машины, которые почти невидимы для ГИБДД – проверьте, нет ли вашей в списке

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Некоторые марки и модели автомобилей реже привлекают внимание инспекторов ГИБДД. Это связано с тем, что их владельцы, как правило, не нарушают ПДД и не входят в группы повышенного риска.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Машины, которые малоинтересны ДПС:

Suzuki - особенно модели SX4 и Jimny. Они не имеют "бандитского" имиджа и редко останавливаются, кроме случаев спецопераций.

- особенно модели SX4 и Jimny. Они не имеют "бандитского" имиджа и редко останавливаются, кроме случаев спецопераций. Chery - автомобили этого бренда не ассоциируются с агрессивным вождением.

- автомобили этого бренда не ассоциируются с агрессивным вождением. УАЗ Патриот и УАЗ Хантер - если они в хорошем состоянии и без тюнинга, то практически незаметны для полиции.

и - если они в хорошем состоянии и без тюнинга, то практически незаметны для полиции. Минивэны и универсалы - особенно не немецких марок (Volkswagen, Mercedes-Benz останавливают чаще). Такие авто чаще выбирают дачники, соблюдающие ПДД.

Если водитель не нарушает правила, вероятность остановки существенно снижается, особенно при выборе "спокойных" автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

