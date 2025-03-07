Audi A6 e-tron: безопасность на высшем уровне, но есть нюансы

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Audi A6 e-tron - полностью электрический премиум-седан, который сочетает инновационные технологии, мощную конструкцию и высокий уровень защиты. Недавние краш-тесты Euro NCAP подтвердили высочайший уровень безопасности, несмотря на значительный вес в 2,2 тонны.

Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi e-tron

Итоги краш-тестов Euro NCAP

Защита взрослых пассажиров — 92% (37,1 балла):

Отличная защита при лобовых и боковых ударах благодаря прочному кузову.

Центральная подушка безопасности эффективно предотвращает травмы при боковых столкновениях.

Автоматическая система eCall работает исправно, а двери и окна остаются открытыми в случае попадания в воду.

Безопасность детей — 91% (45 баллов):

Идеальная защита на всех местах при любых типах столкновений.

Автоматическое отключение передней подушки безопасности при установке детского кресла.

Система напоминания о пассажирах предупреждает о ребёнке, оставшемся на заднем сиденье.

Защита пешеходов и велосипедистов — 75% (47,4 балла):

Надёжная защита головы, ног и таза при столкновении.

Автономная система экстренного торможения распознаёт пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Система предотвращения открывания дверей перед велосипедистами доступна за доплату, поэтому не получила баллов в тесте.

Системы помощи водителю — 80% (14,4 балла):

Эффективное экстренное торможение.

Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль учитывает знаки скорости и предлагает корректировку движения.

Контроль усталости водителя, но отсутствие системы отслеживания рассеянности.

Audi A6 e-tron доказал, что электромобили могут обеспечивать высочайший уровень безопасности, сохраняя комфорт и передовые технологии. Этот седан — один из самых безопасных электрокаров в премиальном сегменте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

