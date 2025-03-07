Audi A6 e-tron: безопасность на высшем уровне, но есть нюансы

Audi A6 e-tron - полностью электрический премиум-седан, который сочетает инновационные технологии, мощную конструкцию и высокий уровень защиты. Недавние краш-тесты Euro NCAP подтвердили высочайший уровень безопасности, несмотря на значительный вес в 2,2 тонны.
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi e-tron
Итоги краш-тестов Euro NCAP
Защита взрослых пассажиров — 92% (37,1 балла):
Отличная защита при лобовых и боковых ударах благодаря прочному кузову.
Центральная подушка безопасности эффективно предотвращает травмы при боковых столкновениях.
Автоматическая система eCall работает исправно, а двери и окна остаются открытыми в случае попадания в воду.
Безопасность детей — 91% (45 баллов):
Идеальная защита на всех местах при любых типах столкновений.
Автоматическое отключение передней подушки безопасности при установке детского кресла.
Система напоминания о пассажирах предупреждает о ребёнке, оставшемся на заднем сиденье.
Защита пешеходов и велосипедистов — 75% (47,4 балла):
Надёжная защита головы, ног и таза при столкновении.
Автономная система экстренного торможения распознаёт пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
Система предотвращения открывания дверей перед велосипедистами доступна за доплату, поэтому не получила баллов в тесте.
Системы помощи водителю — 80% (14,4 балла):
Эффективное экстренное торможение.
Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль учитывает знаки скорости и предлагает корректировку движения.
Контроль усталости водителя, но отсутствие системы отслеживания рассеянности.
Audi A6 e-tron доказал, что электромобили могут обеспечивать высочайший уровень безопасности, сохраняя комфорт и передовые технологии. Этот седан — один из самых безопасных электрокаров в премиальном сегменте.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.