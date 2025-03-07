Hyundai Ioniq 9: электрический флагман, который меняет правила игры

Hyundai Ioniq 9 - третий электромобиль в линейке Ioniq, который выводит бренд на новый уровень в премиум-сегменте. Этот семиместный электрический внедорожник сочетает простор, технологии и аэродинамику, создавая конкуренцию таким моделям, как Kia EV9 и Volvo EX90.
Технические характеристики:
Просторный и продуманный салон:
Hyundai использует инновационные технологии для снижения сопротивления воздуха, включая активные аэродинамические клапаны и цифровые зеркала, что улучшает энергоэффективность.
Ожидаемая цена от 65 000 фунтов (дешевле Volvo EX90), а топовая версия Performance может стоить до 80 000 фунтов.
Hyundai Ioniq 9 — это элегантный, продуманный и технологичный электромобиль, который способен изменить восприятие корейского бренда в премиум-классе.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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