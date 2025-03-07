Hyundai Ioniq 9: электрический флагман, который меняет правила игры

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Hyundai Ioniq 9 - третий электромобиль в линейке Ioniq, который выводит бренд на новый уровень в премиум-сегменте. Этот семиместный электрический внедорожник сочетает простор, технологии и аэродинамику, создавая конкуренцию таким моделям, как Kia EV9 и Volvo EX90.

Фото: Own work by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai IONIQ 9

Технические характеристики:

Аккумулятор 110,3 кВт·ч — запас хода до 385 миль (WLTP).

Зарядка 10-80% за 24 минуты (при мощности 350 кВт).

Передний и полный привод, мощность 215-430 л. с…

Плавность хода за счёт активного шумоподавления и двойного остекления.

Просторный и продуманный салон:

"Универсальный остров" — огромный отсек для хранения вещей между передними рядами.

Полностью ровный пол создаёт уникальное ощущение простора.

Три уровня оснащения: Premium, Ultimate и Calligraphy.

Умная аэродинамика

Hyundai использует инновационные технологии для снижения сопротивления воздуха, включая активные аэродинамические клапаны и цифровые зеркала, что улучшает энергоэффективность.

Цена и конкуренты

Ожидаемая цена от 65 000 фунтов (дешевле Volvo EX90), а топовая версия Performance может стоить до 80 000 фунтов.

Hyundai Ioniq 9 — это элегантный, продуманный и технологичный электромобиль, который способен изменить восприятие корейского бренда в премиум-классе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

