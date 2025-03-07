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Hyundai Ioniq 9: электрический флагман, который меняет правила игры

1:43
Авто

Hyundai Ioniq 9 - третий электромобиль в линейке Ioniq, который выводит бренд на новый уровень в премиум-сегменте. Этот семиместный электрический внедорожник сочетает простор, технологии и аэродинамику, создавая конкуренцию таким моделям, как Kia EV9 и Volvo EX90.

Hyundai IONIQ 9
Фото: Own work by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai IONIQ 9

Технические характеристики:

  • Аккумулятор 110,3 кВт·ч — запас хода до 385 миль (WLTP).
  • Зарядка 10-80% за 24 минуты (при мощности 350 кВт).
  • Передний и полный привод, мощность 215-430 л. с…
  • Плавность хода за счёт активного шумоподавления и двойного остекления.

Просторный и продуманный салон:

  • "Универсальный остров" — огромный отсек для хранения вещей между передними рядами.
  • Полностью ровный пол создаёт уникальное ощущение простора.
  • Три уровня оснащения: Premium, Ultimate и Calligraphy.

Умная аэродинамика

Hyundai использует инновационные технологии для снижения сопротивления воздуха, включая активные аэродинамические клапаны и цифровые зеркала, что улучшает энергоэффективность.

Цена и конкуренты

Ожидаемая цена от 65 000 фунтов (дешевле Volvo EX90), а топовая версия Performance может стоить до 80 000 фунтов.

Hyundai Ioniq 9 — это элегантный, продуманный и технологичный электромобиль, который способен изменить восприятие корейского бренда в премиум-классе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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