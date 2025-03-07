Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов

Sur-Ron официально представил новый Light Bee X, который получил увеличенную мощность, улучшенную манёвренность и обновлённую подвеску. Эта модель заменяет предшественника и дополняет линейку внедорожных электромотоциклов, куда также входят L1E, S Ultra-Bee и Storm Bee.
Основные обновления:
Обновлённая конструкция:
Аккумулятор и зарядка:
Sur-Ron Light Bee X 2025 остаётся самым лёгким электрическим внедорожным мотоциклом в своём классе, предлагая отличные характеристики при компактных габаритах. Это идеальный вариант для внедорожных гонок и активного отдыха.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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