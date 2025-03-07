Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов

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Sur-Ron официально представил новый Light Bee X, который получил увеличенную мощность, улучшенную манёвренность и обновлённую подвеску. Эта модель заменяет предшественника и дополняет линейку внедорожных электромотоциклов, куда также входят L1E, S Ultra-Bee и Storm Bee.

Фото: Own work by ArildV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ электромотоцикл

Основные обновления:

Мощность двигателя увеличена на 33% — теперь 10,7 л. с.

Разгон до 30 миль/ч за 2,7 секунды — на 32,5% быстрее предыдущей версии.

Максимальная скорость — 46 миль/ч.

Крутящий момент — 196,2 фунт-фут (+11,8).

Обновлённая конструкция:

Рама из кованого алюминиевого сплава, общий вес — 57 кг.

Два режима езды — спортивный и экономичный.

Передняя вилка с ходом 200 мм и задний амортизатор 267 мм с регулировкой.

Аккумулятор и зарядка:

Литий-ионная батарея 60В/40Ач с запасом хода до 46 миль.

Съёмный аккумулятор (11,6 кг) извлекается за 10 секунд.

Зарядка 20-80% за 2 часа, защита IP67 и система BMS.

Почему это важно

Sur-Ron Light Bee X 2025 остаётся самым лёгким электрическим внедорожным мотоциклом в своём классе, предлагая отличные характеристики при компактных габаритах. Это идеальный вариант для внедорожных гонок и активного отдыха.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

