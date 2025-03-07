Volkswagen ID.Every1 за 20 000 евро: революция среди бюджетных электромобилей

Volkswagen готовит новый доступный электромобиль – ID.Every1, который станет наследником Up! и будет стоить менее 20 000 евро. Официальный дебют серийной версии ожидается в 2027 году, а до этого, в 2026-м, выйдет ID.2all, который, возможно, получит название ID.Polo.
Электромобиль для всех:
Внутри ID.Every1 сохранит простую эргономику, понятное управление и возвращение физических кнопок вместо спорного сенсорного интерфейса, который ранее критиковали клиенты.
Volkswagen собирает 600 инженеров, чтобы сократить производственные издержки и сделать ID.Every1 конкурентоспособным по цене с китайскими электромобилями. Новый компактный электрокар может стать ключевой моделью VW, способной изменить рынок городских электромобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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