Volkswagen ID.Every1 за 20 000 евро: революция среди бюджетных электромобилей

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Volkswagen готовит новый доступный электромобиль – ID.Every1, который станет наследником Up! и будет стоить менее 20 000 евро. Официальный дебют серийной версии ожидается в 2027 году, а до этого, в 2026-м, выйдет ID.2all, который, возможно, получит название ID.Polo.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Электромобиль для всех:

Запас хода – не менее 155 миль (250 км).

– не менее 155 миль (250 км). Аккумулятор LFP ёмкостью 38 кВт·ч – надёжный и экономичный.

– надёжный и экономичный. Мощность – 95 л.с., передний привод.

– 95 л.с., передний привод. Минималистичный дизайн в духе Up! – простота, дружелюбный внешний вид, отсутствие ненужных деталей.

Практичность и удобство

Внутри ID.Every1 сохранит простую эргономику, понятное управление и возвращение физических кнопок вместо спорного сенсорного интерфейса, который ранее критиковали клиенты.

Volkswagen собирает 600 инженеров, чтобы сократить производственные издержки и сделать ID.Every1 конкурентоспособным по цене с китайскими электромобилями. Новый компактный электрокар может стать ключевой моделью VW, способной изменить рынок городских электромобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

