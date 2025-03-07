Гарантированное разорение: машины, которые обесцениваются катастрофически быстро

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Покупка автомобиля — значимое событие, но важно помнить, что со временем его стоимость неизбежно снижается. Однако степень этого снижения варьируется в зависимости от марки и модели. Некоторые автомобили теряют свою ценность быстрее других.​

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Автомобили с наибольшей потерей стоимости за 5 лет

Согласно исследованиям, роскошные автомобили обесцениваются быстрее массовых моделей. Например, Maserati Quattroporte за пять лет теряет 64,5% своей первоначальной стоимости. BMW 7 Series и Maserati Ghibli также входят в число лидеров по обесцениванию, теряя более 60% своей цены за тот же период.

Факторы, влияющие на обесценивание

На скорость обесценивания автомобиля влияют несколько ключевых факторов:

Репутация бренда и модели: автомобили с плохой репутацией или негативными отзывами теряют в цене быстрее.

Тип кузова: седаны и хэтчбеки обычно обесцениваются быстрее, чем кроссоверы и внедорожники, поскольку последние более востребованы.

Качество сборки и надежность: модели с известными проблемами или низким качеством сборки быстрее теряют свою стоимость.​

Как учитывать обесценивание при покупке

При выборе автомобиля стоит обратить внимание на следующие моменты:

Исследуйте статистику обесценивания: изучите, какие модели сохраняют свою стоимость лучше всего. Например, Porsche 911 теряет всего 9,3% своей стоимости за пять лет, что делает его лидером по сохранению ценности.

Рассмотрите популярные модели: автомобили, пользующиеся стабильным спросом, обычно медленнее теряют в цене.​

Оцените тип кузова и сегмент: кроссоверы и внедорожники, как правило, лучше сохраняют свою стоимость по сравнению с седанами.

Понимание того, как различные факторы влияют на обесценивание автомобиля, поможет сделать более обоснованный выбор при покупке. Учитывая статистику и тенденции рынка, можно выбрать модель, которая сохранит свою ценность на протяжении многих лет.​

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

