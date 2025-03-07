Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие овощи нужно сажать рядом с морковью? Неочевидный лайфхак от огородников
Эти продукты вызывают воспаления в кишечнике: срочно исключите их из диеты!
Эксперт Воронова назвала три главные ошибки при выращивании рассады
Зачем добавлять в молоко куркуму, перец и корицу: раскроем секрет золотого напитка
Трампу плевать: Вик Уайлд об отношении властей США к возвращению российских спортсменов
Эти 6 городов у залива — скрытый рай для тех, кто устал от суеты, узнайте цены, пока не поздно
Революция в строительстве: этот секретный элемент ускорит возведение домов на треть
Кот весом 12 кг: готовы ли вы к мейн-куну? Разбираем все плюсы и минусы
Чебуреки, которые улетят за минуту – делимся секретами хрустящего теста

Культовый маслкар, который оказался не таким уж надёжным: что скрывает Dodge Challenger

2:22
Авто

Dodge Challenger — культовый маслкар, производившийся с 2008 по 2023 годы, известен своей мощностью и классическим дизайном. Однако не все годы выпуска были одинаково удачными с точки зрения надежности.

Dodge Challenger
Фото: commons.wikimedia.org by Greg Gjerdingen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Dodge Challenger

Некоторые модели отличались высокой надежностью, в то время как другие имели серьезные проблемы. Ниже представлены лучшие и худшие годы выпуска Dodge Challenger:​

Лучшие годы выпуска Dodge Challenger

2016 год

  • Высокий рейтинг надежности от J.D. Power — 86 из 100.
  • Небольшое количество жалоб владельцев.
  • Надежные силовые агрегаты и минимальные проблемы с электроникой.

2017 год

  • Рейтинг надежности от J.D. Power — 78 из 100.
  • Незначительное количество жалоб, в основном связанных с информационно-развлекательной системой.
  • Отзывная кампания для моделей с 5,7-литровым V8 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач для обновления программного обеспечения.

2019 год

  • Рейтинг надежности от J.D. Power — 80 из 100.
  • Обновленный дизайн, современная информационно-развлекательная система UConnect и опция полного привода для моделей SXT.

Худшие годы выпуска Dodge Challenger

2012 год

  • Наибольшее количество жалоб от владельцев.
  • Проблемы с генератором, приводившие к отказу электроники.
  • Неисправности подушек безопасности Takata, представлявшие серьезную угрозу безопасности.

2009 год

  • Проблемы с цепью ГРМ, ведущие к дорогостоящему ремонту.
  • Неисправности модуля TIPM, вызывавшие полную потерю мощности во время движения.
  • Затронуты отзывом подушек безопасности Takata, что потребовало замены компонентов.

При выборе подержанного Dodge Challenger рекомендуется уделять особое внимание истории обслуживания и техническому состоянию автомобиля, особенно для моделей из "худших" годов выпуска. Проведение тщательной проверки перед покупкой поможет избежать потенциальных проблем в будущем.

Уточнения

Dodge Challenger — полугоночный автомобиль производства компании Dodge, принадлежащей концерну Chrysler Corporation.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле Аудио 
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова
Еда и рецепты
Вкуснее, чем пирожки — хачапури с творогом, которые хочется печь снова и снова Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Хрущёв дал добро. Ил-18 взлетел и стал бортом номер один — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы
Последние материалы
Культовый маслкар, который оказался не таким уж надёжным: что скрывает Dodge Challenger
Чебуреки, которые улетят за минуту – делимся секретами хрустящего теста
Сябитова раскрыла секрет: что на самом деле нужно состоятельным мужчинам
Где начинается качество кофе? Погружаемся в процесс созревания зёрен
Посадочный модуль будет наблюдать за кровавой Луной
Шесть фраз, которые могут разрушить ваши отношения с мужчиной
Что нельзя класть в компост
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Дешевле Крыма: невероятные туры в Запорожскую область взорвут лето 2025
Этот напиток творит чудеса: с утра ускоряет метаболизм и очищает организм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.