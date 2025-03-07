Культовый маслкар, который оказался не таким уж надёжным: что скрывает Dodge Challenger

Dodge Challenger — культовый маслкар, производившийся с 2008 по 2023 годы, известен своей мощностью и классическим дизайном.Однако не все годы выпуска были одинаково удачными с точки зрения надежности.
Фото: commons.wikimedia.org by Greg Gjerdingen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Dodge Challenger
Некоторые модели отличались высокой надежностью, в то время как другие имели серьезные проблемы. Ниже представлены лучшие и худшие годы выпуска Dodge Challenger:
Лучшие годы выпуска Dodge Challenger
2016 год
Высокий рейтинг надежности от J.D. Power — 86 из 100.
Небольшое количество жалоб владельцев.
Надежные силовые агрегаты и минимальные проблемы с электроникой.
2017 год
Рейтинг надежности от J.D. Power — 78 из 100.
Незначительное количество жалоб, в основном связанных с информационно-развлекательной системой.
Отзывная кампания для моделей с 5,7-литровым V8 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач для обновления программного обеспечения.
2019 год
Рейтинг надежности от J.D. Power — 80 из 100.
Обновленный дизайн, современная информационно-развлекательная система UConnect и опция полного привода для моделей SXT.
Худшие годы выпуска Dodge Challenger
2012 год
Наибольшее количество жалоб от владельцев.
Проблемы с генератором, приводившие к отказу электроники.
Неисправности подушек безопасности Takata, представлявшие серьезную угрозу безопасности.
2009 год
Проблемы с цепью ГРМ, ведущие к дорогостоящему ремонту.
Неисправности модуля TIPM, вызывавшие полную потерю мощности во время движения.
Затронуты отзывом подушек безопасности Takata, что потребовало замены компонентов.
При выборе подержанного Dodge Challenger рекомендуется уделять особое внимание истории обслуживания и техническому состоянию автомобиля, особенно для моделей из "худших" годов выпуска.Проведение тщательной проверки перед покупкой поможет избежать потенциальных проблем в будущем.
Уточнения
Dodge Challenger — полугоночный автомобиль производства компании Dodge, принадлежащей концерну Chrysler Corporation.
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