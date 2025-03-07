Культовый маслкар, который оказался не таким уж надёжным: что скрывает Dodge Challenger

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Dodge Challenger — культовый маслкар, производившийся с 2008 по 2023 годы, известен своей мощностью и классическим дизайном. Однако не все годы выпуска были одинаково удачными с точки зрения надежности.

Фото: commons.wikimedia.org by Greg Gjerdingen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Dodge Challenger

Некоторые модели отличались высокой надежностью, в то время как другие имели серьезные проблемы. Ниже представлены лучшие и худшие годы выпуска Dodge Challenger:​

Лучшие годы выпуска Dodge Challenger

2016 год

Высокий рейтинг надежности от J.D. Power — 86 из 100. ​

​ Небольшое количество жалоб владельцев. ​

​ Надежные силовые агрегаты и минимальные проблемы с электроникой. ​

2017 год

Рейтинг надежности от J.D. Power — 78 из 100. ​

​ Незначительное количество жалоб, в основном связанных с информационно-развлекательной системой. ​

​ Отзывная кампания для моделей с 5,7-литровым V8 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач для обновления программного обеспечения. ​

2019 год

Рейтинг надежности от J.D. Power — 80 из 100. ​

​ Обновленный дизайн, современная информационно-развлекательная система UConnect и опция полного привода для моделей SXT. ​

Худшие годы выпуска Dodge Challenger

2012 год

Наибольшее количество жалоб от владельцев. ​

​ Проблемы с генератором, приводившие к отказу электроники. ​

​ Неисправности подушек безопасности Takata, представлявшие серьезную угрозу безопасности. ​

2009 год

Проблемы с цепью ГРМ, ведущие к дорогостоящему ремонту. ​

​ Неисправности модуля TIPM, вызывавшие полную потерю мощности во время движения. ​

​ Затронуты отзывом подушек безопасности Takata, что потребовало замены компонентов. ​

При выборе подержанного Dodge Challenger рекомендуется уделять особое внимание истории обслуживания и техническому состоянию автомобиля, особенно для моделей из "худших" годов выпуска. Проведение тщательной проверки перед покупкой поможет избежать потенциальных проблем в будущем.

Уточнения

Dodge Challenger — полугоночный автомобиль производства компании Dodge, принадлежащей концерну Chrysler Corporation.

