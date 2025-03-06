ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР

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В Советском Союзе автомобили были не просто средством передвижения, но и символом статуса.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗАЗ - 968

Вот ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей того времени.

1. ЗАЗ-968 "Запорожец".

"Запорожец" был самым дешёвым автомобилем в СССР. Его стоимость составляла около 3500 рублей.

2. Москвич-412.

Москвич-412 был немного дороже "Запорожца", его цена составляла около 4900 рублей.

3. ВАЗ-2101 "Жигули".

ВАЗ-2101, также известный как "копейка", был первым автомобилем, выпущенным на Волжском автомобильном заводе. Его стоимость составляла около 5500 рублей.

4. Москвич-2140.

Москвич-2140 был модернизированной версией Москвича-412. Его цена составляла около 7300 рублей.

5. ВАЗ-2106 "Жигули".

ВАЗ-2106 был более комфортабельным и мощным автомобилем, чем ВАЗ-2101. Его стоимость составляла около 7500 рублей.

Конечно, это не значит, что эти автомобили были по карману всем советским гражданам. Но семья со средним достатком приобрести такую легковушку могла себе позволить.