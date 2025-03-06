Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немедленное прекращение огня — СМИ раскрыли, что будет обсуждать Украина и США
Вредители выходят из спячки – что угрожает урожаю в Ростовской области
Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает
Цветы задыхаются: ошибка, которая вызывает плесень в горшке
Токсины в пластике: стоит ли переживать за рассаду и урожай
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему
Накопительную часть пенсии россиянам вернут— как разморозка средств изменит рынок НПФ
Враг чистоты номер 1: вот как избавиться от пыли навсегда — проверенный метод!

ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР

1:36
Авто

В Советском Союзе автомобили были не просто средством передвижения, но и символом статуса.

ЗАЗ - 968
Фото: Wikipedia by Torsten Maue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗАЗ - 968

Вот ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей того времени.

1. ЗАЗ-968 "Запорожец".

"Запорожец" был самым дешёвым автомобилем в СССР. Его стоимость составляла около 3500 рублей.

2. Москвич-412.

Москвич-412 был немного дороже "Запорожца", его цена составляла около 4900 рублей.

3. ВАЗ-2101 "Жигули".

ВАЗ-2101, также известный как "копейка", был первым автомобилем, выпущенным на Волжском автомобильном заводе. Его стоимость составляла около 5500 рублей.

4. Москвич-2140.

Москвич-2140 был модернизированной версией Москвича-412. Его цена составляла около 7300 рублей.

5. ВАЗ-2106 "Жигули".

ВАЗ-2106 был более комфортабельным и мощным автомобилем, чем ВАЗ-2101. Его стоимость составляла около 7500 рублей.

Конечно, это не значит, что эти автомобили были по карману всем советским гражданам. Но семья со средним достатком приобрести такую легковушку могла себе позволить.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Садоводство, цветоводство
Когда сажать томаты на рассаду? Ошибка с датой может стоить вам урожая
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Последние материалы
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР
Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему
Накопительную часть пенсии россиянам вернут— как разморозка средств изменит рынок НПФ
Враг чистоты номер 1: вот как избавиться от пыли навсегда — проверенный метод!
Мифы о фитнесе: можно ли нарастить мышечную массу, просто гуляя?
Строите дом? Не пропустите этот вариант фасада — экономично и надежно
Секреты идеального гардероба: 4 вещи, которые никогда не выйдут из моды
Сергей Лазарев показал, как весело его мама отдыхает с внуками
Автомобильная революция: Европа проигрывает Китаю на собственных дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.