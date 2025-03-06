ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР

В Советском Союзе автомобили были не просто средством передвижения, но и символом статуса.
Вот ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей того времени.
1. ЗАЗ-968 "Запорожец".
"Запорожец" был самым дешёвым автомобилем в СССР. Его стоимость составляла около 3500 рублей.
2. Москвич-412.
Москвич-412 был немного дороже "Запорожца", его цена составляла около 4900 рублей.
3. ВАЗ-2101 "Жигули".
ВАЗ-2101, также известный как "копейка", был первым автомобилем, выпущенным на Волжском автомобильном заводе. Его стоимость составляла около 5500 рублей.
4. Москвич-2140.
Москвич-2140 был модернизированной версией Москвича-412. Его цена составляла около 7300 рублей.
5. ВАЗ-2106 "Жигули".
ВАЗ-2106 был более комфортабельным и мощным автомобилем, чем ВАЗ-2101. Его стоимость составляла около 7500 рублей.
Конечно, это не значит, что эти автомобили были по карману всем советским гражданам. Но семья со средним достатком приобрести такую легковушку могла себе позволить.
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