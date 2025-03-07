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Поющая революция: Ford оснащает автомобили караоке-системой с поддержкой 36 языков

2:10
Авто

Автомобили Ford продолжают эволюционировать: теперь они не только средство передвижения, но и центр развлечений. Внедрение качественного искусственного интеллекта, мультимедиа и даже караоке сделало поездки ещё интереснее.

Однако на фоне этих инноваций автопроизводитель столкнулся с финансовыми проблемами: новые тарифы угрожают всей индустрии, а акции падают.

Автомобильное караоке: новый уровень развлечений или опасность?

Ford представил караоке-приложение для F-150 Lightning, а вскоре оно появится и в Mustang Mach-E. Эта идея пришла с азиатского рынка, где караоке — популярный формат отдыха.

  • Как это работает? В припаркованном автомобиле пассажиры могут петь вместе, читая текст на центральном экране.
  • Во время движения контроль передаётся второму водителю: он сканирует QR-код и управляет приложением.

Однако не обошлось без споров: отвлекает ли это водителей? Ford уверяет, что продумал систему безопасности, но критики сомневаются.

Ford, GM и Stellantis под давлением: тарифы рушат рынок

В то время как Ford развлекает клиентов караоке, его акции и акции других автогигантов США переживают тяжёлые времена.

  • С 5 ноября акции Ford, GM и Stellantis упали на 11%.
  • Введены 25%-ные тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики, что грозит ростом цен и дефицитом.
  • Ожидаемые убытки — 110 миллионов долларов в день и 40 миллиардов в год.
  • Аналитики предсказывают рецессию, если ситуация не изменится.

Инвесторы ждут дна, но если тарифы сохранятся, год будет тяжёлым для всей автопромышленности США.

Пока Ford экспериментирует с караоке в автомобилях, рынок трещит по швам. Рост тарифов, падение акций и угрозы рецессии ставят под сомнение будущее всей индустрии. Как автогиганты справятся с этим вызовом — покажет ближайшее время.

Уточнения

Карао́ке (сложное слово, образованное слиянием двух слов яп. 空 [から] кара - пустота и англ. orchestra - оркестр; на японском:オーケストラ - ōkesutora, дословно "пустой оркестр") — развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении с использованием электронного устройства или без него, позволяющего петь под заранее записанную музыку (фонограмму или плюс); также само это устройство.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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