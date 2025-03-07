Малышка с характером: выходит новая версия спорткара с турбо и улучшенной динамикой

Lotus не спешит отправлять Emira в историю. Вместо этого компания представила обновлённую линейку Emira V6 и Emira Turbo SE, предлагая улучшенные характеристики, премиальные детали и ещё больше мощности.
Название Turbo SE — это не просто маркетинг. Оно отсылает к классическим спортивным моделям Lotus, включая Esprit Turbo SE, Excel SE, Elan SE и Europa SE. Эти машины отличались более высокой мощностью и комфортом, и новый Lotus Emira Turbo SE продолжает эту традицию.
Основные изменения в Turbo SE:
Дополнительно Emira Turbo SE получила Lotus Drivers Pack, усиленные тормоза, 20-дюймовые кованые диски Satin Grey, красные суппорты, потолок из алькантары и эксклюзивный цвет Zinc Grey.
Поклонники классических V6 могут быть спокойны: Emira V6 остаётся в линейке с 3,5-литровым наддувным двигателем Toyota 2GR-FE мощностью 400 л. с. и возможностью выбрать механику или автомат.
Обновлённая Emira стала мощнее, быстрее и роскошнее, но и дороже. Стоит ли она этих денег? Поклонники Lotus решат сами.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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