Малышка с характером: выходит новая версия спорткара с турбо и улучшенной динамикой

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Авто

Lotus не спешит отправлять Emira в историю. Вместо этого компания представила обновлённую линейку Emira V6 и Emira Turbo SE, предлагая улучшенные характеристики, премиальные детали и ещё больше мощности.

Lotus Emira
Фото: Wikipedia by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lotus Emira

Emira Turbo SE: отсылка к легендарным SE-моделям Lotus

Название Turbo SE — это не просто маркетинг. Оно отсылает к классическим спортивным моделям Lotus, включая Esprit Turbo SE, Excel SE, Elan SE и Europa SE. Эти машины отличались более высокой мощностью и комфортом, и новый Lotus Emira Turbo SE продолжает эту традицию.

Больше мощности, больше скорости

Основные изменения в Turbo SE:

  • Двигатель 2,0-литровый рядный четырёхцилиндровый Mercedes-AMG M139 теперь выдаёт 400 л. с. (+40 л. с.).
  • Крутящий момент вырос до 480 Нм (+50 Нм).
  • Разгон 0-100 км/ч за 4,0 секунды.
  • Максимальная скорость теперь 290 км/ч (+18 км/ч).

Дополнительно Emira Turbo SE получила Lotus Drivers Pack, усиленные тормоза, 20-дюймовые кованые диски Satin Grey, красные суппорты, потолок из алькантары и эксклюзивный цвет Zinc Grey.

Emira V6 остаётся в строю

Поклонники классических V6 могут быть спокойны: Emira V6 остаётся в линейке с 3,5-литровым наддувным двигателем Toyota 2GR-FE мощностью 400 л. с. и возможностью выбрать механику или автомат.

Цена вопроса

  • Lotus Emira Turbo SE стартует от 89 500 фунтов стерлингов (114 000 долларов).
  • Lotus Emira V6 обойдётся минимум в 92 500 фунтов стерлингов (118 000 долларов).

Обновлённая Emira стала мощнее, быстрее и роскошнее, но и дороже. Стоит ли она этих денег? Поклонники Lotus решат сами.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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