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Легенда на стероидах: новый Harley-Davidson с двигателем больше, чем у некоторых машин

2:02
Авто

Harley-Davidson бросает вызов спортивным байкам и представил самый мощный мотоцикл в своей истории — CVO Road Glide RR 2025. Этот туринговый монстр обладает мотором на 2,2 литра, выдаёт 153 л. с. и стоит как Chevrolet Corvette Z06. Всего 131 экземпляр, исключительно для США — редкость, за которую придётся выложить 110 000 долларов.

Мотоцикл
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мотоцикл

Американский зверь: двигатель, который больше, чем у некоторых машин

Главная гордость Road Glide RR — V-образный двухцилиндровый двигатель объёмом 2153 куб. см. Он может показаться слабым по мощности на фоне 200-сильных супербайков, но его крутящий момент в 204 Нм превосходит даже BMW M 1000 RR (113 Нм). Это не просто мотоцикл — это настоящий крутящий монстр.

Дополняет эту мощь титановая выхлопная система Akrapovic, а за надёжное замедление отвечает Brembo.

Подвеска и технологии: Harley не экономил

Чтобы справляться с такой мощностью, CVO Road Glide RR получил подвеску Ohlins (полностью регулируемую) и углеродные элементы, снижающие вес, который с жидкостями всё равно достигает 785 фунтов (356 кг).

Но это Harley — здесь не только мощь, но и стиль: аудиосистема Rockford Fosgate добавляет премиальности.

Стоит как суперкар и так же эксклюзивен

Harley-Davidson ограничил выпуск 131 экземпляром, сделав его одним из самых редких Harley. Цена? 110 000 долларов, почти как у нового Chevy Corvette Z06.

Так что, если вам нужен туринговый монстр, способный разрывать трассы, и вы готовы взять вторую ипотеку, вот ваш шанс!

Уточнения

Harley-Davidson Motor Company (по-русски Харли-Дэвидсон, NYSE: HOG, раньше известная как HDI[1]) — американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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