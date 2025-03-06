Минтранс России не рассматривает введение штрафов за превышение средней скорости движения между дорожными камерами. Хотя этот вопрос поднимался ранее, позиция министерства осталась неизменной, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Первый заместитель министра Валентин Иванов подтвердил, что никаких новых решений по этому вопросу нет, и он остаётся в том же статусе, что и раньше.
МВД также не поддерживает штрафы
Министерство внутренних дел не одобряет идею наказания за превышение средней скорости, считая её спорной и требующей дополнительного анализа.
Где предлагали ввести эту меру?
Некоторые регионы, в частности Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область, выступали с инициативой вернуть практику штрафов за среднюю скорость, но пока эти предложения не нашли поддержки на федеральном уровне.
Тема контроля средней скорости вызывает споры среди автомобилистов и экспертов. Одни считают, что эта мера может снизить аварийность, другие опасаются, что она станет способом дополнительного сбора штрафов.
Пока Минтранс и МВД сохраняют текущий подход, и на данный момент штрафов за среднюю скорость в России нет.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.