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Водители выдохнули: этого коварного штрафа за скорость не будет — вот что решили в Минтрансе

1:20
Авто

Минтранс России не рассматривает введение штрафов за превышение средней скорости движения между дорожными камерами. Хотя этот вопрос поднимался ранее, позиция министерства осталась неизменной, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Первый заместитель министра Валентин Иванов подтвердил, что никаких новых решений по этому вопросу нет, и он остаётся в том же статусе, что и раньше.

МВД также не поддерживает штрафы

Министерство внутренних дел не одобряет идею наказания за превышение средней скорости, считая её спорной и требующей дополнительного анализа.

Где предлагали ввести эту меру?

Некоторые регионы, в частности Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область, выступали с инициативой вернуть практику штрафов за среднюю скорость, но пока эти предложения не нашли поддержки на федеральном уровне.

Тема контроля средней скорости вызывает споры среди автомобилистов и экспертов. Одни считают, что эта мера может снизить аварийность, другие опасаются, что она станет способом дополнительного сбора штрафов.

Пока Минтранс и МВД сохраняют текущий подход, и на данный момент штрафов за среднюю скорость в России нет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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