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Заряжайся на ходу: так работает инновационный электровелосипед

1:31
Авто

Электрический велосипед без аккумулятора, который заряжается прямо во время езды, привлёк внимание экологически сознательных велосипедистов. Его цена сравнима с обычными электровелосипедами, но главное отличие — полная автономность и отсутствие литиевых батарей, что делает его более экологичным.

Велосипед
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велосипед

Инженер Марианна Эрве раньше не пользовалась велосипедом, но теперь ежедневно преодолевает 18 километров, добираясь на работу. Велосипед заряжается при торможении, спусках и движении по ровной поверхности, исключая необходимость подключать его к розетке.

Этот уникальный велосипед разработан Адрианом Лельевром, доцентом промышленных наук и инженером-электронщиком. Его команда занимается производством инновационного транспорта в городе Олив, регион Луара, недалеко от Орлеана.

Мотор встроен в заднее колесо и работает по принципу динамо-машины, накапливая энергию от движения и торможения. Это позволяет увеличить эффективность педалирования, обеспечивая плавную поддержку без необходимости зарядки от сети.

Запатентованная технология уже получила золотую медаль на конкурсе Lépine 2024, что подчеркивает её инновационность и перспективность.

Эта разработка делает электрический транспорт доступнее, легче и экологичнее, открывая новую эру в мире городской мобильности.

Уточнения

Орлеа́н (фр. Orléans) — город и коммуна во Франции, административный центр департамента Луаре и Центрального региона. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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