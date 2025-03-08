Высовывались из окна в детстве? Теперь за это придётся платить: изменения ПДД в Казахстане

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С 13 марта 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в правила дорожного движения. Новые поправки направлены на повышение безопасности на дорогах и ужесточение ответственности за нарушения.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Новые штрафы и изменения в ПДД

Опасные действия пассажиров и водителей

Если во время движения пассажир или водитель высовывает голову из окна, открывает двери или цепляется за заднюю часть грузовика , это будет наказываться штрафом до 40 000 тенге (7 299,98 рублей) . Этот запрет направлен на снижение рисков ДТП.

Нарушение правил движения по выделенной полосе

Теперь незаконный выезд на полосу, предназначенную для людей с ограниченными возможностями , также будет караться штрафом. Ранее такой нормы в ПДД не было.

Нарушение правил проезда через железнодорожный переезд

Размер штрафа увеличится вдвое и составит 78 700 тенге (14363,37 рублей) . Если водитель нарушит правила и создаст аварийную ситуацию, его могут лишить водительских прав на 9 месяцев .

Непредоставление преимущества спецтранспорту

Если водитель не уступает дорогу скорой помощи, пожарным машинам или полиции , штраф увеличится с 7 АЕК до 20 АЕК (78 640 тенге (14352,42 рублей)) . Если нарушение повторится, сумма штрафа возрастёт в 2 раза.

Борьба с шумом и загрязнением воздуха от автомобилей

Владельцы автомобилей с избыточным дымом и громкой музыкой теперь также будут штрафоваться. Штраф за это нарушение составит около 40 000 тенге.

Какие штрафы станут меньше?

ДТП без пострадавших

Раньше за такое нарушение водителя могли лишить прав на 6 месяцев . Теперь же вместо этого будет назначаться штраф в размере 78 000 тенге .

Неоплаченная парковка

Размер штрафа за неоплату парковки уменьшится — теперь он составит 4 000 тенге (730,03 рублей) вместо прежних 11 000 тенге (2007,59 рублей).

Зачем вводятся эти изменения?

Правительство Казахстана стремится снизить аварийность на дорогах и повысить ответственность водителей и пассажиров. Введение новых штрафов должно дисциплинировать участников дорожного движения и сделать дороги безопаснее.

(Курс тенге — рубль актуален на момент написания статьи)

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

