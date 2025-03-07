Последний сон: как избежать смертельной ошибки за рулем

По данным МВД России, около 60% жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибают в результате лобовых столкновений автомобилей. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой отметил, что такие аварии часто происходят на больших расстояниях, особенно ночью, когда водители могут засыпать за рулем.
Усталость водителей: длительные поездки без достаточного отдыха приводят к снижению концентрации и засыпанию за рулем.
Выезд на встречную полосу: нарушение правил обгона или потеря контроля над транспортным средством.
Нарушение скоростного режима: превышение скорости снижает время реакции и увеличивает тормозной путь.
В 2023 году зарегистрировано 132 466 ДТП с пострадавшими, из них 14 504 человека погибли.
Основные причины аварий: несоответствие скорости дорожным условиям, несоблюдение дистанции и выезд на встречную полосу.
Создание зон отдыха: планируется обустройство 500 площадок отдыха на основных трассах России для предотвращения усталости водителей.
Улучшение дорожной инфраструктуры: введение разделительных полос и безопасных пешеходных переходов.
Повышение контроля: усиление мер по соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.
Соблюдение правил дорожного движения, регулярный отдых во время длительных поездок и внимательность на дороге помогут снизить количество лобовых столкновений и сохранить жизни участников дорожного движения.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.
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