Последний сон: как избежать смертельной ошибки за рулем

По данным МВД России, около 60% жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибают в результате лобовых столкновений автомобилей. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой отметил, что такие аварии часто происходят на больших расстояниях, особенно ночью, когда водители могут засыпать за рулем.​

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авария

Основные причины лобовых столкновений

Усталость водителей: длительные поездки без достаточного отдыха приводят к снижению концентрации и засыпанию за рулем.​

Выезд на встречную полосу: нарушение правил обгона или потеря контроля над транспортным средством.​

Нарушение скоростного режима: превышение скорости снижает время реакции и увеличивает тормозной путь.​

Статистика ДТП в России

В 2023 году зарегистрировано 132 466 ДТП с пострадавшими, из них 14 504 человека погибли.

Основные причины аварий: несоответствие скорости дорожным условиям, несоблюдение дистанции и выезд на встречную полосу. ​

Меры по снижению аварийности

Создание зон отдыха: планируется обустройство 500 площадок отдыха на основных трассах России для предотвращения усталости водителей.​

Улучшение дорожной инфраструктуры: введение разделительных полос и безопасных пешеходных переходов.​

Повышение контроля: усиление мер по соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

Соблюдение правил дорожного движения, регулярный отдых во время длительных поездок и внимательность на дороге помогут снизить количество лобовых столкновений и сохранить жизни участников дорожного движения.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

