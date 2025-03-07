Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
Судьба населения не интересует — стало известно, что ВСУ вывезли из Курахово
12 идеальных оттенков для стильной кухни
Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа

Последний сон: как избежать смертельной ошибки за рулем

Авто

По данным МВД России, около 60% жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибают в результате лобовых столкновений автомобилей. Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой отметил, что такие аварии часто происходят на больших расстояниях, особенно ночью, когда водители могут засыпать за рулем.

Авария
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авария

Основные причины лобовых столкновений

  • Усталость водителей: длительные поездки без достаточного отдыха приводят к снижению концентрации и засыпанию за рулем.

  • Выезд на встречную полосу: нарушение правил обгона или потеря контроля над транспортным средством.

  • Нарушение скоростного режима: превышение скорости снижает время реакции и увеличивает тормозной путь.

Статистика ДТП в России

  • В 2023 году зарегистрировано 132 466 ДТП с пострадавшими, из них 14 504 человека погибли.

  • Основные причины аварий: несоответствие скорости дорожным условиям, несоблюдение дистанции и выезд на встречную полосу.

Меры по снижению аварийности

  • Создание зон отдыха: планируется обустройство 500 площадок отдыха на основных трассах России для предотвращения усталости водителей.

  • Улучшение дорожной инфраструктуры: введение разделительных полос и безопасных пешеходных переходов.

  • Повышение контроля: усиление мер по соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

Соблюдение правил дорожного движения, регулярный отдых во время длительных поездок и внимательность на дороге помогут снизить количество лобовых столкновений и сохранить жизни участников дорожного движения.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Наука и техника
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью Аудио 
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Последние материалы
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
В США опасаются разработки Китаем истребителей шестого поколения
Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
Судьба населения не интересует — стало известно, что ВСУ вывезли из Курахово
12 идеальных оттенков для стильной кухни
Крипто-революция в США — СМИ раскрыли намеренья администрации Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.