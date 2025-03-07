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Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием

1:35
Авто

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку ценообразования автомобилей Lada после жалобы Ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) на возможное завышение цен "АвтоВАЗом".

Сварочный цех Ижевского автозавода
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сварочный цех Ижевского автозавода

  • НСТ выразила обеспокоенность тем, что доля автомобилей "АвтоВАЗа" в таксопарках превышает 50%, что создает финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики производителя.

  • По данным ассоциации, с 2021 по 2023 годы цены на Lada Granta выросли в 1,6 раза, а на Lada Vesta — в 1,8 раза, тогда как средняя стоимость автомобилей эконом-класса в России за этот период увеличилась на 28%.

Реакция "АвтоВАЗа"

  • Компания заявила, что не является доминирующим поставщиком автомобилей для такси и что в 2024 году цены на автомобили Lada были проиндексированы на 4,3%, что ниже уровня инфляции.

Действия ФАС

  • ФАС запросила у "АвтоВАЗа" информацию о хозяйственной деятельности за 2024 год и проводит анализ ценообразования. В случае выявления необоснованного повышения цен служба примет соответствующие меры.

  • Обращение НСТ было оставлено без рассмотрения из-за недостатка подтверждающих документов. ФАС рекомендовала ассоциации предоставить необходимые материалы для повторного рассмотрения жалобы.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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