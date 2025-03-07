Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием

НСТ выразила обеспокоенность тем, что доля автомобилей "АвтоВАЗа" в таксопарках превышает 50%, что создает финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики производителя.​

По данным ассоциации, с 2021 по 2023 годы цены на Lada Granta выросли в 1,6 раза, а на Lada Vesta — в 1,8 раза, тогда как средняя стоимость автомобилей эконом-класса в России за этот период увеличилась на 28%. ​