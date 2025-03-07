Ценовой заговор АвтоВАЗа: автопроизводитель под следствием

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала проверку ценообразования автомобилей Lada после жалобы Ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) на возможное завышение цен "АвтоВАЗом".
НСТ выразила обеспокоенность тем, что доля автомобилей "АвтоВАЗа" в таксопарках превышает 50%, что создает финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики производителя.
По данным ассоциации, с 2021 по 2023 годы цены на Lada Granta выросли в 1,6 раза, а на Lada Vesta — в 1,8 раза, тогда как средняя стоимость автомобилей эконом-класса в России за этот период увеличилась на 28%.
ФАС запросила у "АвтоВАЗа" информацию о хозяйственной деятельности за 2024 год и проводит анализ ценообразования. В случае выявления необоснованного повышения цен служба примет соответствующие меры.
Обращение НСТ было оставлено без рассмотрения из-за недостатка подтверждающих документов. ФАС рекомендовала ассоциации предоставить необходимые материалы для повторного рассмотрения жалобы.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
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