Эксклюзив за 110 000$: Лимитированный Harley-Davidson CVO Road Glide RR

Лимитированная модель 2025 CVO Road Glide RR от Harley-Davidson сочетает в себе лучшие инженерные решения и премиальные детали. Этот мотоцикл оснащён 2153‑кубовым двигателем, способным выдавать 153 лошадиные силы и 204 ньютон-метра крутящего момента. Производитель установил в байке высококлассные компоненты, включая амортизаторы Phlins и тормозную систему Brembo. Выпуск модели ограничен всего 131 единицей, и она предназначена исключительно для рынка США.
Обычно при упоминании гоночных мотоциклов Harley-Davidson не ассоциируется с этим направлением, однако американский производитель, преодолевший определённые трудности в последние годы, уверенно участвует в соревнованиях серии King of the Baggers, где его тяжёлые туринговые байки демонстрируют свои возможности на лучших треках страны. Такой шаг свидетельствует о стремлении бренда к новаторству и расширению ассортимента.
Чтобы отметить успехи на гоночной арене, Harley-Davidson представила дорожную версию своего гоночного байка — 2025 CVO Road Glide RR. Этот мотоцикл стал самым мощным Harley, когда-либо созданным для повседневного использования, и его стоимость в 110 000 долларов почти сопоставима с ценой новейшего Chevy Corvette Z06, стартующего от 112 100 долларов. Такая цена подчёркивает эксклюзивность модели, делая её объектом мечты для настоящих ценителей.
Главной изюминкой этого байка является его мощный V-образный двигатель объёмом 2153 куб. см, который развивает 153 л. с. и 204 ньютон-метра крутящего момента. Хотя показатель мощности может показаться скромным по сравнению с некоторыми спортивными мотоциклами, выдающийся крутящий момент делает этот агрегат уникальным. Для сравнения, спортивный флагман BMW M1000 RR с 999‑кубовым двигателем развивает всего 113 ньютон-метра.
Помимо впечатляющего двигателя, Harley-Davidson установила полный титановый выхлоп от Akrapovic, а также передовую тормозную систему Brembo. Мотоцикл, с учётом всех жидкостей, весит 356 кг, что требует серьёзной мощности для динамичного разгона. Хотя официальные показатели ускорения не разглашаются, набор премиальных компонентов даёт основание ожидать выдающейся динамики.
Никакой высокопроизводительный мотоцикл не обходится без качественной подвески, и Road Glide RR в этом плане не разочаровывает. Передняя и задняя подвески от Trick Ohlins с полной регулировкой обеспечивают комфорт и управляемость. Дополнительное использование лёгких компонентов из углепластика и установка аудиосистемы Rockford Fosgate подчёркивают эксклюзивный характер модели и помогают оправдать её высокую цену.
Выпуск данной модели ограничен всего 131 единицей, и они будут продаваться исключительно на территории США. Если вы мечтаете о мотоцикле с гоночным наследием, который по стоимости сравним с высокопроизводительными спортивными автомобилями, то этот байк может стать вашей редкой находкой. Однако его приобретение потребует значительных финансовых вложений, что делает его поистине эксклюзивным предложением для настоящих энтузиастов.
Harley-Davidson вновь демонстрирует, что способна создавать не только классические модели, но и инновационные шедевры, сочетающие гоночный дух с роскошью и передовыми технологиями. 2025 CVO Road Glide RR — это яркий пример того, как традиции могут переплетаться с современностью, даря уникальный опыт управления мотоциклом, который способен покорить даже самых требовательных поклонников скорости и стиля.
Harley-Davidson Motor Company (по-русски Харли-Дэвидсон, NYSE: HOG, раньше известная как HDI[1]) — американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США (с 1982 года), базирующийся в городе Милуоки, штат Висконсин, с производственными мощностями в других регионах США и за пределами страны. Компания производит и продаёт тяжёлые мотоциклы, предназначенные для езды по шоссе.
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