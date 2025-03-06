Эксклюзив за 110 000$: Лимитированный Harley-Davidson CVO Road Glide RR

Harley-Davidson CVO Road Glide RR 2025: Король дорог и гоночных трасс

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Лимитированная модель 2025 CVO Road Glide RR от Harley-Davidson сочетает в себе лучшие инженерные решения и премиальные детали. Этот мотоцикл оснащён 2153‑кубовым двигателем, способным выдавать 153 лошадиные силы и 204 ньютон-метра крутящего момента. Производитель установил в байке высококлассные компоненты, включая амортизаторы Phlins и тормозную систему Brembo. Выпуск модели ограничен всего 131 единицей, и она предназначена исключительно для рынка США.

Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Harley-Davidson

От традиций к новым горизонтам

Обычно при упоминании гоночных мотоциклов Harley-Davidson не ассоциируется с этим направлением, однако американский производитель, преодолевший определённые трудности в последние годы, уверенно участвует в соревнованиях серии King of the Baggers, где его тяжёлые туринговые байки демонстрируют свои возможности на лучших треках страны. Такой шаг свидетельствует о стремлении бренда к новаторству и расширению ассортимента.

Дорожная версия гоночного монстра

Чтобы отметить успехи на гоночной арене, Harley-Davidson представила дорожную версию своего гоночного байка — 2025 CVO Road Glide RR. Этот мотоцикл стал самым мощным Harley, когда-либо созданным для повседневного использования, и его стоимость в 110 000 долларов почти сопоставима с ценой новейшего Chevy Corvette Z06, стартующего от 112 100 долларов. Такая цена подчёркивает эксклюзивность модели, делая её объектом мечты для настоящих ценителей.

Сердце мотоцикла — его двигатель

Главной изюминкой этого байка является его мощный V-образный двигатель объёмом 2153 куб. см, который развивает 153 л. с. и 204 ньютон-метра крутящего момента. Хотя показатель мощности может показаться скромным по сравнению с некоторыми спортивными мотоциклами, выдающийся крутящий момент делает этот агрегат уникальным. Для сравнения, спортивный флагман BMW M1000 RR с 999‑кубовым двигателем развивает всего 113 ньютон-метра.

Помимо впечатляющего двигателя, Harley-Davidson установила полный титановый выхлоп от Akrapovic, а также передовую тормозную систему Brembo. Мотоцикл, с учётом всех жидкостей, весит 356 кг, что требует серьёзной мощности для динамичного разгона. Хотя официальные показатели ускорения не разглашаются, набор премиальных компонентов даёт основание ожидать выдающейся динамики.

Премиум-подвеска и стильные детали

Никакой высокопроизводительный мотоцикл не обходится без качественной подвески, и Road Glide RR в этом плане не разочаровывает. Передняя и задняя подвески от Trick Ohlins с полной регулировкой обеспечивают комфорт и управляемость. Дополнительное использование лёгких компонентов из углепластика и установка аудиосистемы Rockford Fosgate подчёркивают эксклюзивный характер модели и помогают оправдать её высокую цену.

Что по итогу?

Выпуск данной модели ограничен всего 131 единицей, и они будут продаваться исключительно на территории США. Если вы мечтаете о мотоцикле с гоночным наследием, который по стоимости сравним с высокопроизводительными спортивными автомобилями, то этот байк может стать вашей редкой находкой. Однако его приобретение потребует значительных финансовых вложений, что делает его поистине эксклюзивным предложением для настоящих энтузиастов.

Harley-Davidson вновь демонстрирует, что способна создавать не только классические модели, но и инновационные шедевры, сочетающие гоночный дух с роскошью и передовыми технологиями. 2025 CVO Road Glide RR — это яркий пример того, как традиции могут переплетаться с современностью, даря уникальный опыт управления мотоциклом, который способен покорить даже самых требовательных поклонников скорости и стиля.

Уточнения

Harley-Davidson Motor Company (по-русски Харли-Дэвидсон, NYSE: HOG, раньше известная как HDI[1]) — американский производитель мотоциклов и сертифицированный поставщик продукции военного назначения для Вооружённых сил США (с 1982 года), базирующийся в городе Милуоки, штат Висконсин, с производственными мощностями в других регионах США и за пределами страны. Компания производит и продаёт тяжёлые мотоциклы, предназначенные для езды по шоссе.



