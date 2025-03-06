Инновации Alpine: когда электромобиль обретает дух Формулы-1

Новый концепт A390 Beta: от гоночных идей к серийному производству

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Конкурент Tesla Model Y Performance от Alpine впервые увидели перед майским анонсом. Так, глава дизайнерского отдела Энтони Виллен отметил, что большинство электромобилей создаются с прицелом на простое движение вперёд. По его словам, в данном проекте ощущение от управления транспортным средством разработано по образцу модели Alpine А110, чему в первую очередь способствует система активного распределения крутящего момента.

Фото: commons.wikimedia.org by Rundvald, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Alpine A110 (1 поколение)

Концепция, на которой базируется данный автомобиль, — A390 Beta, черпает вдохновение в концепте Alpenglow 2022 года, который позиционируется как отправная точка для всех будущих моделей Alpine. При презентации сообщали, что концепт уже готов к серийному производству примерно на 80 %.

Особое внимание уделено деталям: литые диски, выполненные в виде снежинки и отличающиеся высокой прочностью при низком весе, при активной работе системы распределения крутящего момента начинают подсвечиваться синим светом. Было подтверждено, что этот эффект будет сохранён в серийной версии.

Некоторые радикальные решения, представленные в концепте, не найдут отражения в конечном продукте. Среди них — задние двери с поворотным механизмом, световая полоса, совмещённая со спойлером (способная выдвигаться до 80 мм для уменьшения аэродинамического сопротивления), а также интерьер, вдохновлённый элементами Формулы-1. Несмотря на это, все предложенные нововведения, по словам Виллена, указывают на путь развития бренда.

Внутреннее пространство концепта сконцентрировано вокруг гидравлически регулируемого водительского кресла, которое способно переходить из стандартного положения в режим, напоминающий гоночное сиденье из Формулы-1. При этом педали поднимаются, а рулевое колесо изменяет свою конфигурацию, переходя от широкого к узкому варианту, и отображает дополнительную информацию, включая сведения о погодных условиях.

Салон также спроектирован так, чтобы передний пассажир мог не просто занимать место, а принимать активное участие в управлении. Вместо обычного сиденья ему предоставляют аналогичный, но фиксированный вариант, а специальная панель, встроенная в приборную доску, выводит данные о предстоящем маршруте. Виллен пояснил, что такое решение превращает пассажира в со-водителя.

Атмосферу альпийской тематики можно заметить в интерьере благодаря белым, напоминающим снег, сиденьям и напольному покрытию, стилизованному под камни, встречающиеся на перевалах. При движении автомобиля подсвеченные элементы пола создают эффект световых лучей, которые, проходя от передней к задней части салона, создают впечатление парения над дорогой.

По словам Роберта Бонетто, заместителя президента инженерного отдела Alpine, серийная версия автомобиля не будет ориентирована на максимальную мощность, дальность хода или скорость, поскольку увеличение объёма батареи неизбежно добавит вес. Он добавил, что основное внимание уделено достижению оптимальных показателей, что позволит сохранить конкурентоспособность модели, не стремясь стать самой быстрой или обладать наибольшей автономией.

Касательно цены, Криф отметил, что, когда модель поступит в продажу, её стоимость окажется значительной — ниже 100 тысяч фунтов, однако цена будет достаточно высокой, чтобы объемы производства оставались ниже, чем у конкурентов.

Уточнения

Alpine Renault — французский производитель гоночных и спортивных автомобилей.

