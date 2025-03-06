Новый Volvo ES90: седан с внедорожными чертами

Почему Volvo "кроссоверизирует" седаны: экономическая выгода и технические решения.

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Шведский автопроизводитель Volvo представил электрический флагман ES90, который бросает вызов традиционным категориям. Компания намеренно избегает ярлыка "седан", подчёркивая гибридный дизайн с элементами фастбэка и SUV. Эта модель знаменует поворотный момент: впервые за десятилетия внедорожники, а не классические седаны, задают тон в стилистике бренда.

Фото: commons.wikimedia.org by GZrex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Volvo ES90

Эволюция дизайна: от угловатости к скандинавскому минимализму

В 1970-х Volvo ассоциировался с лаконичными седанами и универсалами, подчёркивающими безопасность. В 2000-х стиль стал более универсальным, а в 2010-х появилась фирменная "молния Тора" в фарах и элегантные линии, как у S90. Однако с выходом EX90 в 2022 году приоритеты сместились: теперь SUV-платформа определяет облик всех новых моделей, включая ES90.

ES90, построенный на электроплатформе Geely, унаследовал массивные колёсные арки, высокую линию окон и чёрные пластиковые накладки от EX90. Редакторы The Drive отмечают, что такой подход — ответ на рыночный спрос. "Создать низкий седан вроде Porsche Taycan — риск, а адаптировать удачный дизайн SUV — безопаснее", — пояснил главный редактор издания Кайл Черомча.

Будущее Volvo: прощание с классикой?

Аналитики считают, что ES90 может стать последней попыткой Volvo экспериментировать с седанами. Акцент на SUV подтверждает тренд: доля внедорожников в продажах бренда превысила 70%. Хотя поклонники ностальгируют по элегантности S90, новые модели делают ставку на универсальность и технологичность.

Уточнения

(Volvokoncernen, Volvo Group) — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Головной компанией концерна является компания AB Volvo. Ранее концерн Volvo производил также легковые автомобили, но в 1999 продал своё отделение легковых автомобилей под именем Volvo Personvagnar (Volvo Cars) концерну Ford, который в 2010 году перепродал его Geely.