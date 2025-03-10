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Механики не прощают этих слов — как не оставить в сервисе ползарплаты

2:31
Авто

Когда вы сдаёте машину в ремонт, ваши слова могут повлиять на стоимость, сроки и даже качество работы. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, какие фразы лучше избегать, чтобы не переплатить и получить действительно качественный ремонт.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

7 фраз, которые могут сыграть против вас

  • "Сделайте всё, что нужно"
    Это даёт мастеру карт-бланш на любые работы, которые он сочтёт нужными. Итог — внушительный чек, который не всегда оправдан. Вместо этого лучше конкретно указать, что вас беспокоит, и запросить предварительную оценку ремонта.

  • "Мне не важно, сколько это будет стоить"
    Такая фраза показывает доверие, но также даёт мастеру возможность завысить цену. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, всегда уточняйте предварительную стоимость.

  • "Я в этом ничего не понимаю, просто почините"
    Даже если вы не разбираетесь в автомобилях, лучше описать симптомы проблемы: посторонние звуки, вибрации или необычное поведение машины. Это поможет мастеру быстрее и точнее определить неисправность.

  • "Это должно быть быстро"
    Спешка в ремонте может сказаться на качестве работы. Лучше заранее уточнить реальные сроки и убедиться, что торопливость не приведёт к дополнительным проблемам.

  • "Я думаю, что проблема в…"
    Если вы не являетесь автомехаником, не стоит ставить диагноз. Лучше подробно описать, что не так, а мастера сами разберутся в причине неисправности.

  • "Я слышал, что это должно быть просто"
    Некоторые поломки кажутся незначительными, но могут скрывать серьёзные неисправности. Не стоит настаивать, что ремонт должен быть лёгким, — лучше дождаться профессионального мнения.

  • "Я не хочу платить за диагностику"
    Отказ от диагностики может привести к неправильному ремонту и дополнительным расходам. Грамотная диагностика помогает точно определить проблему и избежать ненужных работ.

Как правильно общаться с мастером

Чтобы ремонт не вышел дороже, чем ожидалось, а работы были выполнены качественно:

  • Чётко объясняйте, какие проблемы заметили.
  • Запрашивайте предварительный расчёт стоимости и сроков.
  • Не спешите и уточняйте детали ремонта.
  • Доверяйте профессионалам, но контролируйте процесс.

Правильная коммуникация с мастером — залог того, что вы получите качественный сервис без лишних трат.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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