Механики не прощают этих слов — как не оставить в сервисе ползарплаты

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Когда вы сдаёте машину в ремонт, ваши слова могут повлиять на стоимость, сроки и даже качество работы. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, какие фразы лучше избегать, чтобы не переплатить и получить действительно качественный ремонт.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

7 фраз, которые могут сыграть против вас

"Сделайте всё, что нужно"

Это даёт мастеру карт-бланш на любые работы, которые он сочтёт нужными. Итог — внушительный чек, который не всегда оправдан. Вместо этого лучше конкретно указать, что вас беспокоит, и запросить предварительную оценку ремонта.

"Мне не важно, сколько это будет стоить"

Такая фраза показывает доверие, но также даёт мастеру возможность завысить цену. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, всегда уточняйте предварительную стоимость.

"Я в этом ничего не понимаю, просто почините"

Даже если вы не разбираетесь в автомобилях, лучше описать симптомы проблемы: посторонние звуки, вибрации или необычное поведение машины. Это поможет мастеру быстрее и точнее определить неисправность.

"Это должно быть быстро"

Спешка в ремонте может сказаться на качестве работы. Лучше заранее уточнить реальные сроки и убедиться, что торопливость не приведёт к дополнительным проблемам.

"Я думаю, что проблема в…"

Если вы не являетесь автомехаником, не стоит ставить диагноз. Лучше подробно описать, что не так, а мастера сами разберутся в причине неисправности.

"Я слышал, что это должно быть просто"

Некоторые поломки кажутся незначительными, но могут скрывать серьёзные неисправности. Не стоит настаивать, что ремонт должен быть лёгким, — лучше дождаться профессионального мнения.

"Я не хочу платить за диагностику"

Отказ от диагностики может привести к неправильному ремонту и дополнительным расходам. Грамотная диагностика помогает точно определить проблему и избежать ненужных работ.

Как правильно общаться с мастером

Чтобы ремонт не вышел дороже, чем ожидалось, а работы были выполнены качественно:

Чётко объясняйте, какие проблемы заметили.

Запрашивайте предварительный расчёт стоимости и сроков.

Не спешите и уточняйте детали ремонта.

Доверяйте профессионалам, но контролируйте процесс.

Правильная коммуникация с мастером — залог того, что вы получите качественный сервис без лишних трат.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



