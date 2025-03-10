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Кручу-верчу, назад не хочу — что делать, если руль не возвращается

1:36
Авто

Если руль стал тугим или не возвращается в исходное положение после поворота, это тревожный сигнал. По словам директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого, причин у этой проблемы несколько — от банального износа деталей до серьёзных неисправностей подвески.

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Основные причины заклинивания руля

  • Неправильные углы установки колёс. Со временем они сбиваются, что не только затрудняет управление, но и приводит к неравномерному износу шин.
  • Изношенные элементы подвески. Заклинивание опорных подшипников или люфт в шаровых опорах может привести к потере возврата руля. Дополнительные симптомы — стук и люфт в соединениях.
  • Проблемы с рулевыми тягами. Частые поездки по неровным дорогам могут деформировать рулевые тяги, что нарушает углы установки колёс и влияет на управляемость.
  • Неисправность насоса гидроусилителя. Если руль "зависает" при резком повороте, возможно, гидроусилитель работает некорректно и не обеспечивает достаточное давление.
  • Износ рулевой рейки. У машин с большим пробегом зубья рулевой рейки могут стачиваться, что ведёт к ухудшению управляемости и даже полному заклиниванию руля.

Что делать, если руль стал тугим

Любые изменения в управлении автомобилем — повод для срочной диагностики. Если руль стал плохо слушаться, не стоит откладывать визит в сервис: это не просто неудобство, а потенциальная угроза безопасности.

Уточнения

Рулевое управление — совокупность механизмов автомобиля или другой колёсной машины (трактора, комбайна, строительной техники, боевых машин), а также шасси самолёта, обеспечивающая движение по заданному водителем направлению. Состоит из рулевого колеса, рулевого механизма и рулевого привода.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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