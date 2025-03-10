Первая помощь в автошколе — как получить диплом хирурга за одно занятие

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Программа обучения первой медицинской помощи в автошколах далека от идеала. По словам главы Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, качество подготовки водителей по этому курсу оставляет желать лучшего. Многие ученики жалуются, что после занятий остаются с минимумом практических навыков, а значит, в экстренной ситуации не смогут правильно оказать помощь.

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Обучение нужно передать профессионалам

Лобарев предложил отказаться от проведения этого курса в автошколах и передать обучение специализированным медицинским центрам. Там водителей смогут обучать профессиональные врачи с применением современных тренажёров и оборудования. Такой подход позволит не только повысить уровень знаний, но и научить будущих водителей правильно действовать в критических ситуациях.

Медики-водители должны быть заметнее

Ещё одна инициатива Лобарева касается самих врачей-водителей. Он предложил ввести систему поощрений для тех, кто использует наклейку "Водитель-врач" на личном автомобиле.

— Многие медики не обозначают свою профессию на машинах, хотя этот знак может спасти чью-то жизнь, — пояснил Лобарев.

В качестве мотивации предлагается предоставить таким водителям скидки на аренду автомобилей, автодомов и услуги кемпингов.

Автошколы поддерживают инициативу

Предложение Лобарева уже получило одобрение среди автошкол. Эксперт уверен, что такие меры помогут создать сообщество водителей, которые готовы остановиться и оказать помощь пострадавшим. Если курс первой помощи будет действительно полезным, а врачей на дорогах станет видно, то шансы на спасение жизней значительно возрастут.

Уточнения

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

