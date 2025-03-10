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Поменять ремень ГРМ или продать машину? Второй вариант дешевле

3:33
Авто

Двигатель — это сложный механизм, где синхронность работы деталей играет ключевую роль. В большинстве современных моторов коленчатый и распределительный валы соединены ремнём или цепью газораспределительного механизма (ГРМ). Их обрыв — не просто неприятность, а потенциально фатальная проблема для двигателя. При разрыве ремня клапаны и поршни теряют синхронизацию, что приводит к их столкновению. В лучшем случае это означает дорогостоящий ремонт, в худшем — капитальную замену двигателя.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Особенно уязвимы дизельные моторы, где вероятность контакта клапанов и поршней почти неизбежна. Это может привести к изгибу шатунов, повреждению поршней и даже разрушению головки блока цилиндров.

Что приводит к разрыву ремня ГРМ

Существует несколько причин, из-за которых ремень ГРМ выходит из строя раньше положенного срока:

  • Износ и старение материала. Резина теряет эластичность со временем, поэтому даже если пробег небольшой, менять ремень стоит каждые 6-8 лет.
  • Превышение срока эксплуатации. Производители рекомендуют менять ремень в среднем раз в 120 тыс. км, но условия эксплуатации могут сократить этот срок.
  • Ошибки при установке. Недостаточное или чрезмерное натяжение ремня приводит к ускоренному износу и повышенному риску разрыва.
  • Изношенные шкивы. Потеря сцепления зубчатых шкивов с ремнём приводит к быстрому разрушению его поверхности.
  • Заклинивание роликов. Если подшипники роликов выходят из строя, ремень может оборваться мгновенно.
  • Проблемы с помпой. В некоторых двигателях насос охлаждающей жидкости работает от ГРМ. Его поломка может стать причиной разрыва ремня.
  • Попадание масла или антифриза. Ремень, пропитанный жидкостями, теряет прочность и быстрее разрушается.

Что может порвать цепь ГРМ

Хотя цепной привод считается более надёжным, он тоже не вечен.

Основные причины его обрыва:

  • Износ цепи. При значительном пробеге цепь растягивается, вибрирует, искажается работа двигателя, а затем происходит разрыв.
  • Неисправность натяжителя. Ослабление натяжения приводит к перескакиванию цепи и рассинхронизации валов.
  • Износ направляющих. Разрушение успокоителей цепи вызывает её колебание и приводит к разрыву.
  • Стершиеся звездочки. Старые звездочки быстро портят новую цепь, провоцируя её обрыв.
  • Заклинивание распредвала. Как и в случае с ремнём, это вызывает разрыв цепи и серьёзные повреждения двигателя.

Как избежать катастрофы

Чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом, стоит придерживаться простых правил:

  • Менять ремень или цепь по регламенту производителя.
  • Проверять состояние шкивов, натяжителей и роликов при замене.
  • Следить за уровнем масла и охлаждающей жидкости, устранять утечки.
  • Прислушиваться к звукам двигателя — если появились посторонние шумы, лучше провести диагностику.

Ремень ГРМ — не та деталь, на которой стоит экономить. Игнорирование его замены может привести к полному выходу двигателя из строя, а значит, к огромным затратам.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Поменять ремень ГРМ или продать машину? Второй вариант дешевле
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