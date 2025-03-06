Культовый британский бренд пережил кризис и готов представить новый суперкар

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Morgan Motor Company готовится к премьерному показу нового флагманского спорткара Supersport, который заменит Plus Six. Презентация состоится 11 марта в штаб-квартире компании в Малверне, Вустершир, а ведущим события станет легенда Top Gear Ричард Хаммонд.

Фото: W Motors Fenyr Supersport by Neil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ спорткар

Возвращение британской классики

Supersport станет важной вехой для Morgan, особенно после того, как производство Plus Six прекратилось в прошлом году, а на рынок вышла только ограниченная серия Pinnacle.

Поддержка Ричарда Хаммонда

Бывший ведущий Top Gear и давний поклонник Morgan уже подтвердил своё участие в презентации, опубликовав видео на официальном YouTube-канале компании.

Этот запуск особенно значим, ведь всего несколько недель назад Morgan столкнулся с неопределённостью в своём будущем и даже обратился к правительству за поддержкой. Теперь бренд делает решительный шаг вперёд.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

