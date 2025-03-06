Культовый британский бренд пережил кризис и готов представить новый суперкар

Morgan Motor Company готовится к премьерному показу нового флагманского спорткара Supersport, который заменит Plus Six. Презентация состоится 11 марта в штаб-квартире компании в Малверне, Вустершир, а ведущим события станет легенда Top Gear Ричард Хаммонд.
Supersport станет важной вехой для Morgan, особенно после того, как производство Plus Six прекратилось в прошлом году, а на рынок вышла только ограниченная серия Pinnacle.
Бывший ведущий Top Gear и давний поклонник Morgan уже подтвердил своё участие в презентации, опубликовав видео на официальном YouTube-канале компании.
Этот запуск особенно значим, ведь всего несколько недель назад Morgan столкнулся с неопределённостью в своём будущем и даже обратился к правительству за поддержкой. Теперь бренд делает решительный шаг вперёд.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.