Культовый британский бренд пережил кризис и готов представить новый суперкар

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1:01
Авто

Morgan Motor Company готовится к премьерному показу нового флагманского спорткара Supersport, который заменит Plus Six. Презентация состоится 11 марта в штаб-квартире компании в Малверне, Вустершир, а ведущим события станет легенда Top Gear Ричард Хаммонд.

спорткар
Фото: W Motors Fenyr Supersport by Neil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
спорткар

Возвращение британской классики

Supersport станет важной вехой для Morgan, особенно после того, как производство Plus Six прекратилось в прошлом году, а на рынок вышла только ограниченная серия Pinnacle.

Поддержка Ричарда Хаммонда

Бывший ведущий Top Gear и давний поклонник Morgan уже подтвердил своё участие в презентации, опубликовав видео на официальном YouTube-канале компании.

Этот запуск особенно значим, ведь всего несколько недель назад Morgan столкнулся с неопределённостью в своём будущем и даже обратился к правительству за поддержкой. Теперь бренд делает решительный шаг вперёд.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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