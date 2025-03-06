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Alpine бросает вызов электромобилям – новый водородный суперкар удивил всех

1:53
Авто

Французский бренд Alpine сделал решительный шаг в будущее, представив водородный V6-двигатель в прототипе Alpenglow Hy6. Этот революционный мотор, разработанный специально для автоспорта, демонстрирует потенциал чистого сжигания водорода и может стать альтернативой традиционным и электрическим силовым установкам.

Alpine Alpenglow Hy6
Фото: Own work by WikiGenesis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Alpine Alpenglow Hy6

Первые шаги к водородному будущему

Alpenglow Hy6 стал развитием концепта Hy4, представленного в 2022 году. Первоначально четырёхцилиндровый двигатель дебютировал на 24 часах Ле-Мана — 2024, но теперь его заменил V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 740 л. с. при 9000 об/мин.

Технологии Формулы-1 в водородном двигателе

При разработке Hy6 инженеры Alpine использовали принципы Формулы-1, чтобы оптимизировать сгорание H₂. Это позволило:

  • Обеспечить стабильное и мощное горение при любых условиях.
  • Снизить выбросы CO₂, сохранив звук и динамику традиционных ДВС.
  • Повысить эффективность с удельной мощностью 210 л. с./л.

Дизайн и аэродинамика

Прозрачный корпус Hy6 подчёркивает технологический прогресс модели, а улучшенная аэродинамика помогает адаптировать автомобиль к новым скоростным возможностям.

Конкуренция и перспективы

Глава Alpine Motorsports Бруно Фамин подтвердил, что знания, полученные при создании Hy6, будут применены к будущим прототипам и, возможно, серийным водородным спорткарам. Тем временем Ferrari также разрабатывает революционный водородный двигатель, обещая ещё большую конкуренцию в этой сфере.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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