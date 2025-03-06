Alpine бросает вызов электромобилям – новый водородный суперкар удивил всех

Французский бренд Alpine сделал решительный шаг в будущее, представив водородный V6-двигатель в прототипе Alpenglow Hy6. Этот революционный мотор, разработанный специально для автоспорта, демонстрирует потенциал чистого сжигания водорода и может стать альтернативой традиционным и электрическим силовым установкам.
Alpenglow Hy6 стал развитием концепта Hy4, представленного в 2022 году. Первоначально четырёхцилиндровый двигатель дебютировал на 24 часах Ле-Мана — 2024, но теперь его заменил V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 740 л. с. при 9000 об/мин.
При разработке Hy6 инженеры Alpine использовали принципы Формулы-1, чтобы оптимизировать сгорание H₂. Это позволило:
Прозрачный корпус Hy6 подчёркивает технологический прогресс модели, а улучшенная аэродинамика помогает адаптировать автомобиль к новым скоростным возможностям.
Глава Alpine Motorsports Бруно Фамин подтвердил, что знания, полученные при создании Hy6, будут применены к будущим прототипам и, возможно, серийным водородным спорткарам. Тем временем Ferrari также разрабатывает революционный водородный двигатель, обещая ещё большую конкуренцию в этой сфере.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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