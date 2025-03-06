Новая эпоха бюджетных автомобилей: Fiat, Opel и Citroën делают ставку на минимализм

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Современные автомобили становятся всё сложнее, но Stellantis идёт против тренда, предлагая упрощённые модели без сенсорных экранов и излишеств. Это напоминает подход Dacia, которая давно делает ставку на простоту и доступность.

Фото: Own work by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Citroën C3

Какие модели получили упрощённое оснащение:

Opel Frontera и Citroën C3 Aircross теперь доступны без информационно-развлекательной системы.

и теперь доступны без информационно-развлекательной системы. Вместо экрана — крепление для смартфона.

В зависимости от рынка доступны механическая коробка передач, ручной тормоз и стеклоподъёмники с рычагом.

Для снижения стоимости предусмотрены стальные диски.

Комфорт не в ущерб простоте

Несмотря на отказ от экрана, в салоне остаётся цифровая приборная панель и отдельные кнопки управления климатом. Базовые версии получают ручной кондиционер, а более дорогие — автоматический.

Компактные кроссоверы с 7 местами

Неожиданно, но Opel Frontera и C3 Aircross предлагаются даже в 7-местной версии, что редкость для субкомпактных кроссоверов. Конечно, третий ряд рассчитан преимущественно на детей.

Этот тренд доказывает, что не всем водителям нужны сложные мультимедиа и высокотехнологичное оснащение. Для многих важнее низкая цена, простота и практичность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

