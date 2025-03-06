Современные автомобили становятся всё сложнее, но Stellantis идёт против тренда, предлагая упрощённые модели без сенсорных экранов и излишеств. Это напоминает подход Dacia, которая давно делает ставку на простоту и доступность.
Какие модели получили упрощённое оснащение:
Несмотря на отказ от экрана, в салоне остаётся цифровая приборная панель и отдельные кнопки управления климатом. Базовые версии получают ручной кондиционер, а более дорогие — автоматический.
Неожиданно, но Opel Frontera и C3 Aircross предлагаются даже в 7-местной версии, что редкость для субкомпактных кроссоверов. Конечно, третий ряд рассчитан преимущественно на детей.
Этот тренд доказывает, что не всем водителям нужны сложные мультимедиа и высокотехнологичное оснащение. Для многих важнее низкая цена, простота и практичность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.