Volkswagen и Rivian создают нечто грандиозное – электромобили будущего на подходе

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Volkswagen продолжает активно развивать линейку электромобилей и теперь нашёл нового американского партнёра — Rivian. После успешного сотрудничества с Ford, немецкий автогигант объединяется с производителем электрических внедорожников и пикапов, чтобы создать новую платформу для электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen ID.Life

Совместные технологии и инвестиции

Volkswagen и Rivian создают единую архитектуру, включающую:

Кузовную структуру и силовую установку.

Платформу для обновлений "по воздуху", продлевающую актуальность моделей.

Современную мультимедийную систему и софт — Volkswagen стремится стать лидером в области автоплатформ.

Обе компании инвестируют около 140 миллиардов крон в совместное предприятие "Rivian and VW Group Technology, LLC".

Разделение рынков: Европа и Северная Америка:

Volkswagen сосредоточится на европейских моделях, включая Porsche и Audi.

Rivian продолжит выпускать пикапы и большие внедорожники, востребованные в США.

Volkswagen также продвигает бренд Scout Motors, ориентированный на североамериканский рынок.

Первые автомобили уже скоро

Первая совместная модель Volkswagen выйдет в 2027 году и будет использовать технологии нового Rivian R2, чей дебют намечен на 2026 год. Volkswagen уже тестирует прототип с батареями на 92,5 и 108,5 кВт·ч. Эта коллаборация может усилить позиции Volkswagen в борьбе с китайскими брендами, захватывающими мировой рынок электромобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

