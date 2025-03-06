Volkswagen и Rivian создают нечто грандиозное – электромобили будущего на подходе

Volkswagen продолжает активно развивать линейку электромобилей и теперь нашёл нового американского партнёра — Rivian. После успешного сотрудничества с Ford, немецкий автогигант объединяется с производителем электрических внедорожников и пикапов, чтобы создать новую платформу для электромобилей.
Volkswagen и Rivian создают единую архитектуру, включающую:
Обе компании инвестируют около 140 миллиардов крон в совместное предприятие "Rivian and VW Group Technology, LLC".
Разделение рынков: Европа и Северная Америка:
Первая совместная модель Volkswagen выйдет в 2027 году и будет использовать технологии нового Rivian R2, чей дебют намечен на 2026 год. Volkswagen уже тестирует прототип с батареями на 92,5 и 108,5 кВт·ч. Эта коллаборация может усилить позиции Volkswagen в борьбе с китайскими брендами, захватывающими мировой рынок электромобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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