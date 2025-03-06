Subaru доказала: стабильность побеждает инновации – Toyota в шоке

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

На протяжении многих лет Toyota и Lexus уверенно занимали первые места в рейтинге надёжности Consumer Reports. Однако в этом году случилось неожиданное: Subaru обошла конкурентов и заняла первое место, впервые за долгое время оставив Toyota позади.

Фото: Wikipedia by Overlaet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Subaru XV

В чём секрет успеха Subaru

По словам аналитиков Consumer Reports, Subaru добилась этого результата не за счёт радикальных инноваций, а благодаря проверенной стратегии:

Использование надёжных компонентов из года в год.

Отказ от поспешного внедрения непроверенных технологий.

Оптимизация процессов, снижая риск дефектов в новых моделях.

Такой подход позволил избежать серьёзных проблем, с которыми столкнулись Toyota и другие автопроизводители.

Toyota уступила лидерство

Toyota набрала 62 балла, тогда как Subaru получила 68. На снижение позиций Toyota повлияли проблемы с Tacoma, Tundra и электромобилем bZ4X. Lexus, хоть и набрал 65 баллов, тоже не смог вернуть себе корону.

Электромобили: всё ещё спорный вопрос

Количество электрических моделей в рейтинге Consumer Reports выросло, но их надёжность остаётся неоднозначной. Subaru Solterra, созданная совместно с Toyota, показала результаты ниже среднего, что говорит о том, что электрокары всё ещё требуют доработок.

Subaru — лидер не только в надёжности

Бренд занял первое место и в общем рейтинге Consumer Reports, обойдя BMW, Porsche и Honda. Таким образом, Subaru доказала, что успех приходит не к тем, кто делает что-то новое, а к тем, кто делает одно и то же, но безупречно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

