Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём

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Испанский стартап из Гранады представил INNengine - революционный двигатель внутреннего сгорания, который способен работать не только на бензине, но и на водороде. Разработка уже привлекла внимание компании HORSE, основанной Renault и Geely, которая изучает возможность его серийного производства для своих автомобилей.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Уникальные характеристики INNengine

Этот двигатель выдаёт более 120 л. с. при рабочем объёме всего 0,5 литра, что делает его компактнее и эффективнее традиционных моторов. Ключевые особенности:

На 70% легче стандартного ДВС.

Минимальный расход топлива и выбросы благодаря работе в оптимальном диапазоне оборотов.

Идеально подходит для использования в системе E-REV (удлинитель хода для электромобилей).

Как работает система E-REV

В отличие от гибридов, где ДВС может приводить в движение колёса, здесь тепловой двигатель используется только для зарядки аккумулятора. Автомобиль движется исключительно за счёт электромотора, а генератор обеспечивает дополнительную автономность.

Разработка двигателя ведётся в Политехническом университете Валенсии, и в будущем планируется его массовое производство. Если проект получит поддержку, он может изменить индустрию гибридных и водородных автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

