Будущее уже здесь: испанцы создали двигатель, который работает почти на всём

Испанский стартап из Гранады представил INNengine - революционный двигатель внутреннего сгорания, который способен работать не только на бензине, но и на водороде. Разработка уже привлекла внимание компании HORSE, основанной Renault и Geely, которая изучает возможность его серийного производства для своих автомобилей.
Этот двигатель выдаёт более 120 л. с. при рабочем объёме всего 0,5 литра, что делает его компактнее и эффективнее традиционных моторов. Ключевые особенности:
В отличие от гибридов, где ДВС может приводить в движение колёса, здесь тепловой двигатель используется только для зарядки аккумулятора. Автомобиль движется исключительно за счёт электромотора, а генератор обеспечивает дополнительную автономность.
Разработка двигателя ведётся в Политехническом университете Валенсии, и в будущем планируется его массовое производство. Если проект получит поддержку, он может изменить индустрию гибридных и водородных автомобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?