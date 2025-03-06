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Alfa Romeo идет на радикальный шаг: новая Giulia больше не будет седаном

1:29
Авто

За последние два года Alfa Romeo переживает настоящий подъём, представляя одну яркую модель за другой. После Tonale, 33 Stradale и Junior бренд готовит новое флагманское авто — Berlina.

Alfy Romeo Giulia
Фото: Own work by Jakub "flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Alfy Romeo Giulia

Giulia больше не будет седаном

Главной сенсацией стало подтверждение того, что новая Giulia лишится кузова седан. После более чем 60 лет в этом формате модель превратится в кроссовер-купе. Это логично с точки зрения коммерции: в линейке Alfa Romeo уже есть три внедорожника (Junior, Tonale и Stelvio), и новый седан мог бы просто потеряться на их фоне.

Alfa Romeo готовит новую премиальную модель

Несмотря на смену формата Giulia, бренд не отказывается от седанов. Наоборот, активно обсуждается возвращение имени Alfetta для новой премиальной модели сегмента E. В 2023 году глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что в 2027 году появится новый флагман, рассчитанный на рынок Северной Америки и Европы.

Последний представитель премиальных седанов Alfa Romeo — модель 166, снятая с производства в 2007 году. Теперь у бренда есть шанс занять нишу BMW 5-Series, представив новую Berlina, которая станет вершиной модельного ряда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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