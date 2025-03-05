Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный крем, пышное тесто… Как выбрать миксер, который справится со всем
Раскрыт секрет небывалого раннего урожая: вот что делают опытные огородники — результат поражает
Японцы едят и не толстеют: 5 привычек, которые стоит перенять
Стекло, которое невозможно разбить: новая технология для гаджетов
Такого у соседей точно нет: L-образное патио гарантированно преобразит ваш дворик
Не хотите ждать 10 лет? Эти деревья заполнят ваш участок уже через пару сезонов
Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации
Чашечку ароматного! Итальянская кофейня получила мировое признание
Китайский внедорожник за 2,4 млн рублей умеет заживлять царапины — вот как это работает

Возвращение легенды: новый Piaggio Beverly стал мощнее и быстрее

1:56
Авто

Рынок мотоциклов в Италии всегда динамичен, и скутеры Piaggio продолжают задавать стандарты. В 2024 году бренд представил обновлённую версию культового Piaggio Beverly 310, которая получила новый двигатель и улучшенные характеристики.

Piaggio Beverly
Фото: Own work by Corvettec6r, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Piaggio Beverly

Новый двигатель и технические изменения

Обновлённый Beverly 310 теперь оснащён мотором Euro 5+ с увеличенным объёмом — с 278 до 310 куб. см. Это одноцилиндровый двигатель с впрыском и жидкостным охлаждением, обеспечивающий плавный разгон и комфортное передвижение по городу.

Скутер подходит не только для городской езды, но и для средних и дальних поездок, даже с пассажиром. Улучшенная управляемость, большие колёса и прочная рама делают его удобным для любых дорожных условий.

Цены и комплектации

Piaggio Beverly 310 доступен по стартовой цене 5 799 евро, а его более мощная версия Beverly 400 стоит 6 799 евро. Также представлены две разные модификации:

  • Beverly - классический стиль и глянцевая палитра цветов (белый Luna и чёрный Cosmos).
  • Beverly S - спортивная версия с матовой отделкой и четырьмя вариантами расцветки (серый Mercury, чёрный Meteor, зелёный Jungle и синий Sapphire).

Почему Piaggio делает ставку на Beverly

Первая модель Beverly появилась ещё в 2001 году, и с тех пор скутер завоевал огромную популярность. Компания решила продолжить развитие этой линейки, а вот Piaggio Zip был снят с производства. Это связано с необходимостью адаптировать модельный ряд под современные экологические нормы Euro 5+.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
Военные новости
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска Аудио 
Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу
Экономика и бизнес
Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Идеальный крем, пышное тесто… Как выбрать миксер, который справится со всем
Раскрыт секрет небывалого раннего урожая: вот что делают опытные огородники — результат поражает
Японцы едят и не толстеют: 5 привычек, которые стоит перенять
Стекло, которое невозможно разбить: новая технология для гаджетов
Такого у соседей точно нет: L-образное патио гарантированно преобразит ваш дворик
Не хотите ждать 10 лет? Эти деревья заполнят ваш участок уже через пару сезонов
Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации
Чашечку ароматного! Итальянская кофейня получила мировое признание
Китайский внедорожник за 2,4 млн рублей умеет заживлять царапины — вот как это работает
Не носите обувь на собаке слишком долго: это может привести к проблемам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.