Возвращение легенды: новый Piaggio Beverly стал мощнее и быстрее

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок мотоциклов в Италии всегда динамичен, и скутеры Piaggio продолжают задавать стандарты. В 2024 году бренд представил обновлённую версию культового Piaggio Beverly 310, которая получила новый двигатель и улучшенные характеристики.

Фото: Own work by Corvettec6r, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Piaggio Beverly

Новый двигатель и технические изменения

Обновлённый Beverly 310 теперь оснащён мотором Euro 5+ с увеличенным объёмом — с 278 до 310 куб. см. Это одноцилиндровый двигатель с впрыском и жидкостным охлаждением, обеспечивающий плавный разгон и комфортное передвижение по городу.

Скутер подходит не только для городской езды, но и для средних и дальних поездок, даже с пассажиром. Улучшенная управляемость, большие колёса и прочная рама делают его удобным для любых дорожных условий.

Цены и комплектации

Piaggio Beverly 310 доступен по стартовой цене 5 799 евро, а его более мощная версия Beverly 400 стоит 6 799 евро. Также представлены две разные модификации:

Beverly - классический стиль и глянцевая палитра цветов (белый Luna и чёрный Cosmos).

- классический стиль и глянцевая палитра цветов (белый Luna и чёрный Cosmos). Beverly S - спортивная версия с матовой отделкой и четырьмя вариантами расцветки (серый Mercury, чёрный Meteor, зелёный Jungle и синий Sapphire).

Почему Piaggio делает ставку на Beverly

Первая модель Beverly появилась ещё в 2001 году, и с тех пор скутер завоевал огромную популярность. Компания решила продолжить развитие этой линейки, а вот Piaggio Zip был снят с производства. Это связано с необходимостью адаптировать модельный ряд под современные экологические нормы Euro 5+.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

