Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировое турне — Зеленский посетит эту страну до переговоров с США
Немедленное прекращение огня — СМИ раскрыли, что будет обсуждать Украина и США
Вредители выходят из спячки – что угрожает урожаю в Ростовской области
Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает
Цветы задыхаются: ошибка, которая вызывает плесень в горшке
Токсины в пластике: стоит ли переживать за рассаду и урожай
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР
Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему

Автомобильная революция: Европа проигрывает Китаю на собственных дорогах

3:45
Авто

В последние годы Европа сделала ставку на электромобили, продвигая их в качестве основного направления развития автомобильного транспорта. Однако неожиданным игроком на этом поле стали китайские производители, которые активно выводят на рынок не только электрокары, но и подключаемые гибридные автомобили (PHEV). Китайские PHEV представляют собой своеобразного "троянского коня", который может существенно изменить расстановку сил в отрасли.

Завод Тесла
Фото: commons.wikimedia.org by Maurizio Pesce from Milan, Italia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завод Тесла

Почему китайские гибриды заполоняют европейский рынок?

Несмотря на агрессивное продвижение электромобилей, в Европе наблюдается снижение спроса на них. Это особенно заметно в Германии, где отмена государственных субсидий привела к падению продаж электрокаров. В такой ситуации подключаемые гибриды стали привлекательной альтернативой, обеспечивающей сочетание удобства и экономичности.

Ключевые факторы успеха китайских PHEV

  • Государственная поддержка. Китайские автопроизводители получают значительные субсидии от правительства, что позволяет им предлагать автомобили по конкурентоспособным ценам.
  • Гибкость для потребителей. Покупатели, которые не готовы к полной зависимости от зарядных станций, получают возможность ездить на электричестве в городе и использовать бензиновый двигатель на дальних расстояниях.
  • Более доступные цены. Китайские компании, такие как BYD, Geely и Chery, предлагают PHEV дешевле европейских аналогов, что привлекает покупателей.
  • Продвинутая технология. Китайские производители делают акцент на высокую дальность пробега на электричестве (до 200 км на одном заряде) и быструю зарядку, что делает их модели удобными для повседневного использования.

Европейские автопроизводители в замешательстве

Компании, такие как Volkswagen, Renault и BMW, долгое время ориентировались на производство полностью электрических автомобилей. Однако неожиданная популярность китайских гибридов ставит их в сложное положение: необходимо либо адаптироваться, выпуская конкурентные PHEV, либо продолжать борьбу за рынок электромобилей, рискуя потерять часть покупателей.

Как реагируют европейские автоконцерны

  • Снижение цен на электромобили. Tesla и европейские компании начали предлагать скидки, чтобы компенсировать падение интереса к EV.
  • Акцент на зарядную инфраструктуру. Власти и производители ускоряют развитие сети зарядных станций, чтобы уменьшить ключевое преимущество PHEV.
  • Ужесточение экологических стандартов. Европейские регуляторы могут ужесточить требования к гибридам, чтобы стимулировать развитие полностью электрического транспорта.

Что ждет европейский авторынок в будущем

Китайские подключаемые гибриды уже изменили правила игры, и этот тренд только набирает обороты. В ближайшие годы можно ожидать:

  • Дальнейшего снижения цен на электромобили.
  • Ужесточения конкуренции между китайскими и европейскими брендами.
  • Увеличения доли PHEV на рынке, особенно среди покупателей, которые не готовы полностью перейти на EV.

Китайские подключаемые гибриды стали неожиданным вызовом для европейского автомобильного рынка. Они предлагают доступное и удобное решение для перехода к электрическому транспорту, заставляя традиционные автоконцерны пересматривать свои стратегии. Вопрос в том, смогут ли европейские бренды дать достойный ответ, или же китайские производители закрепят своё доминирование в новом сегменте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Экономика и бизнес
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Домашние животные
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хрущёв дал добро: Ил-18 взлетел и стал бортом "номер один" — история триумфа! Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2
Последние материалы
Мировое турне — Зеленский посетит эту страну до переговоров с США
Немедленное прекращение огня — СМИ раскрыли, что будет обсуждать Украина и США
Вредители выходят из спячки – что угрожает урожаю в Ростовской области
Грипп отступил, но кашель не сдаётся: что делать, если он не уходит, а жить мешает
Цветы задыхаются: ошибка, которая вызывает плесень в горшке
Токсины в пластике: стоит ли переживать за рассаду и урожай
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
ТОП-5 самых доступных легковых автомобилей СССР
Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему
Накопительную часть пенсии россиянам вернут— как разморозка средств изменит рынок НПФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.