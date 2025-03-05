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ТОП-6 самых проходимых грузовиков СССР

2:00
Авто

В СССР было создано немало мощных внедорожных грузовиков, но некоторые из них стали настоящими легендами по проходимости.

Шишига
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шишига

Вот ТОП-6 самых проходимых советских грузовых машин.

1. ГАЗ-66

Этот грузовик, ещё известный как "шишига", отличался компактными размерами, высокой манёвренностью и отличной проходимостью.

Он широко использовался в армии, а также в гражданских целях, особенно в труднодоступных районах.

2. ЗИЛ-157

Трёхосный грузовик, который был известен своей надёжностью и способностью преодолевать сложные участки местности.

Он широко использовался в армии и народном хозяйстве.

3. ЗИЛ-131

Ещё один трехосный грузовик, который отличался высокой проходимостью и грузоподъёмностью.

Он также широко использовался в армии и гражданских целях.

4. Урал-375/4320

Эти грузовики отличались мощным двигателем, высокой проходимостью и грузоподъёмностью.

Они широко использовались в армии, а также в нефтегазовой промышленности и других отраслях. Урал-4320 по праву считается одним из лучших грузовиков повышенной проходимости в мире.

5. КрАЗ-255Б

Этот трёхосный грузовик отличался высокой проходимостью и грузоподъемностью. Он широко использовался в строительстве, лесной промышленности и других отраслях.

6. КамАЗ-4310

Этот трёхосный грузовик отличался высокой проходимостью, грузоподъёмностью и экономичностью. Он также широко использовался в армии, а также в народном хозяйстве.

Эти грузовики внесли значительный вклад в развитие советской экономики и вооружённых сил.

Куратор Игорь Моржаретто
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