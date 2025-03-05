ТОП-6 самых проходимых грузовиков СССР

В СССР было создано немало мощных внедорожных грузовиков, но некоторые из них стали настоящими легендами по проходимости.
Вот ТОП-6 самых проходимых советских грузовых машин.
1. ГАЗ-66
Этот грузовик, ещё известный как "шишига", отличался компактными размерами, высокой манёвренностью и отличной проходимостью.
Он широко использовался в армии, а также в гражданских целях, особенно в труднодоступных районах.
2. ЗИЛ-157
Трёхосный грузовик, который был известен своей надёжностью и способностью преодолевать сложные участки местности.
Он широко использовался в армии и народном хозяйстве.
3. ЗИЛ-131
Ещё один трехосный грузовик, который отличался высокой проходимостью и грузоподъёмностью.
Он также широко использовался в армии и гражданских целях.
4. Урал-375/4320
Эти грузовики отличались мощным двигателем, высокой проходимостью и грузоподъёмностью.
Они широко использовались в армии, а также в нефтегазовой промышленности и других отраслях. Урал-4320 по праву считается одним из лучших грузовиков повышенной проходимости в мире.
5. КрАЗ-255Б
Этот трёхосный грузовик отличался высокой проходимостью и грузоподъемностью. Он широко использовался в строительстве, лесной промышленности и других отраслях.
6. КамАЗ-4310
Этот трёхосный грузовик отличался высокой проходимостью, грузоподъёмностью и экономичностью. Он также широко использовался в армии, а также в народном хозяйстве.
Эти грузовики внесли значительный вклад в развитие советской экономики и вооружённых сил.
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