Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добраться в Израиль после отмены рейсов El Al: раскрываем подробности
Этот фрукт поможет избавиться от запоров и улучшить пищеварение
Чёрные точки, тусклый цвет лица, шелушения? Решение уже найдено
Мясо, которое раньше было популярным, теперь незаслуженно забыто — пересмотрите своё отношение
Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин
Жизнь после смерти возможна? Ответ дали наши клетки
Bluetooth-система для диагностики двигателя: будущее уже здесь
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Как китайцам удаётся оставаться стройными? Нутрициолог назвала способ

Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть

2:49
Авто

Выбирая автомобильный аккумулятор, многие водители надеются на его долговечность, но реальность часто оказывается менее радужной. ГОСТ Р 53165-2020 устанавливает требования к стартерным батареям, но они настолько мягкие, что едва ли помогут вам в случае поломки.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Разбираемся, сколько должен служить АКБ, как определить его "смерть" и можно ли пожаловаться на некачественный товар.

Какой срок службы требует ГОСТ?

Всё зависит от типа аккумулятора:

  • Открытые (обслуживаемые) АКБ должны работать 24 месяца, но не более 90 000 км пробега или 3000 моточасов. Они требуют регулярного долива электролита.
  • Необслуживаемые и малообслуживаемые (L, VL, VLRA) рассчитаны на 48 месяцев, но максимум 100 000 км пробега.

На практике батареи могут выходить из строя раньше, но ГОСТ не предусматривает строгих санкций для производителей.

Когда аккумулятор "умер"?

Главный показатель — потеря ёмкости. ГОСТ предписывает измерять её так:

  1. АКБ разряжают током, составляющим 60% от стартерного режима.
  2. Засекают время, за которое напряжение упадёт до 9 В.
  3. Если батарея держит заряд менее 1,5 минут, её можно считать изношенной.

Можно ли предъявить претензию по ГОСТу?

Нет. В документе есть два важных уточнения:

  1. ГОСТ указывает средний срок службы, а не минимальный.
  2. Срок работы АКБ не является обязательством производителя, поэтому сломавшуюся раньше времени батарею нельзя официально вернуть или заменить, ссылаясь на этот стандарт.

Так зачем тогда нужен ГОСТ?

Фактически, ГОСТ — это лишь гарантия того, что аккумулятор соответствует базовым требованиям: у него есть корпус, пластины нормальной толщины, электроды нужного сечения и т. д. Однако он не помогает выбрать действительно надёжный АКБ.

Если хотите купить аккумулятор, который прослужит долго, стоит смотреть не на ГОСТ, а на:

  • Ёмкость и пусковой ток — они должны соответствовать требованиям вашего автомобиля.
  • Отзывы и тесты — реальные испытания дадут больше информации, чем официальные цифры.
  • Условия гарантии — у хороших производителей она может быть дольше, чем 2-4 года.

ГОСТ даёт общее представление о ресурсах аккумулятора, но не защищает водителей от брака. Если АКБ разрядился раньше срока, надеяться на стандарт бесполезно — придётся разбираться с продавцом по гарантии.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Как добраться в Израиль после отмены рейсов El Al: раскрываем подробности
Этот фрукт поможет избавиться от запоров и улучшить пищеварение
Чёрные точки, тусклый цвет лица, шелушения? Решение уже найдено
Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть
Мясо, которое раньше было популярным, теперь незаслуженно забыто — пересмотрите своё отношение
Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин
Жизнь после смерти возможна? Ответ дали наши клетки
Bluetooth-система для диагностики двигателя: будущее уже здесь
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Как китайцам удаётся оставаться стройными? Нутрициолог назвала способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.