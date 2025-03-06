Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть

Выбирая автомобильный аккумулятор, многие водители надеются на его долговечность, но реальность часто оказывается менее радужной. ГОСТ Р 53165-2020 устанавливает требования к стартерным батареям, но они настолько мягкие, что едва ли помогут вам в случае поломки.
Разбираемся, сколько должен служить АКБ, как определить его "смерть" и можно ли пожаловаться на некачественный товар.
Всё зависит от типа аккумулятора:
На практике батареи могут выходить из строя раньше, но ГОСТ не предусматривает строгих санкций для производителей.
Главный показатель — потеря ёмкости. ГОСТ предписывает измерять её так:
Нет. В документе есть два важных уточнения:
Фактически, ГОСТ — это лишь гарантия того, что аккумулятор соответствует базовым требованиям: у него есть корпус, пластины нормальной толщины, электроды нужного сечения и т. д. Однако он не помогает выбрать действительно надёжный АКБ.
Если хотите купить аккумулятор, который прослужит долго, стоит смотреть не на ГОСТ, а на:
ГОСТ даёт общее представление о ресурсах аккумулятора, но не защищает водителей от брака. Если АКБ разрядился раньше срока, надеяться на стандарт бесполезно — придётся разбираться с продавцом по гарантии.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.