Купили новый аккумулятор, а он сдох за год? Гарантия не спасёт, но выход есть

2:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбирая автомобильный аккумулятор, многие водители надеются на его долговечность, но реальность часто оказывается менее радужной. ГОСТ Р 53165-2020 устанавливает требования к стартерным батареям, но они настолько мягкие, что едва ли помогут вам в случае поломки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain аккумулятор

Разбираемся, сколько должен служить АКБ, как определить его "смерть" и можно ли пожаловаться на некачественный товар.

Какой срок службы требует ГОСТ?

Всё зависит от типа аккумулятора:

Открытые (обслуживаемые) АКБ должны работать 24 месяца, но не более 90 000 км пробега или 3000 моточасов. Они требуют регулярного долива электролита.

Необслуживаемые и малообслуживаемые (L, VL, VLRA) рассчитаны на 48 месяцев, но максимум 100 000 км пробега.

На практике батареи могут выходить из строя раньше, но ГОСТ не предусматривает строгих санкций для производителей.

Когда аккумулятор "умер"?

Главный показатель — потеря ёмкости. ГОСТ предписывает измерять её так:

АКБ разряжают током, составляющим 60% от стартерного режима. Засекают время, за которое напряжение упадёт до 9 В. Если батарея держит заряд менее 1,5 минут, её можно считать изношенной.

Можно ли предъявить претензию по ГОСТу?

Нет. В документе есть два важных уточнения:

ГОСТ указывает средний срок службы, а не минимальный. Срок работы АКБ не является обязательством производителя, поэтому сломавшуюся раньше времени батарею нельзя официально вернуть или заменить, ссылаясь на этот стандарт.

Так зачем тогда нужен ГОСТ?

Фактически, ГОСТ — это лишь гарантия того, что аккумулятор соответствует базовым требованиям: у него есть корпус, пластины нормальной толщины, электроды нужного сечения и т. д. Однако он не помогает выбрать действительно надёжный АКБ.

Если хотите купить аккумулятор, который прослужит долго, стоит смотреть не на ГОСТ, а на:

Ёмкость и пусковой ток — они должны соответствовать требованиям вашего автомобиля.

Отзывы и тесты — реальные испытания дадут больше информации, чем официальные цифры.

Условия гарантии — у хороших производителей она может быть дольше, чем 2-4 года.

ГОСТ даёт общее представление о ресурсах аккумулятора, но не защищает водителей от брака. Если АКБ разрядился раньше срока, надеяться на стандарт бесполезно — придётся разбираться с продавцом по гарантии.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

