Не успел выехать со двора, а штраф уже в кармане: как не попасть в новую ловушку ГАИ

Многие автолюбители уверены, что во дворе собственного дома они могут передвигаться и парковаться, как им удобно. Однако инспекторы ГАИ всё чаще штрафуют водителей за нарушения на придомовых территориях. Оказывается, даже стоянка или движение во дворе может обернуться крупными штрафами. Разбираемся, какие правила важно соблюдать.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейская машина в России

"Кирпич" — не просто предупреждение

Одна из распространённых ошибок — игнорирование знака 3.1 ("Въезд запрещён"). Некоторые водители считают, что он не распространяется на жильцов дома, но это не так. Исключение действует только для знака 3.2 ("Движение запрещено"), который разрешает проезд исключительно жителям.

Нарушение "кирпича" обойдётся минимум в 500 рублей, а в зависимости от обстоятельств штраф может достигать 7 500 рублей. Если при этом водитель пересечёт встречную полосу, ему грозит лишение прав на 4-6 месяцев.

Стоянка — не везде разрешена

Парковка во дворе тоже может привести к штрафу. Наказание грозит за:

Стоянку на газоне или тротуаре — 1 000 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 рублей.

Парковку в зоне действия запрещающего знака — 1 500-3 000 рублей.

Стоянку на детской или спортивной площадке — 500-2 500 рублей.

Оставленный автомобиль, мешающий движению других машин — до 2 000 рублей.

Особо строгие штрафы предусмотрены за парковку на местах, предназначенных для экстренных служб (обозначены бело-красной разметкой). В мегаполисах за это нарушение придётся заплатить до 3 000 рублей.

Ремонт во дворе — под запретом

Любой технический ремонт во дворе может обернуться штрафом. Замена масла, снятие колёс, даже мелкие работы — всё это запрещено на придомовой территории. За подобные действия можно получить штраф от 100 до 500 рублей.

Даже если это ваш двор, полностью свободно передвигаться и парковаться нельзя. Следует учитывать дорожные знаки, запрещённые зоны и общие правила парковки, чтобы не получить неожиданный штраф.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

