Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков

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Знак STOP — один из самых узнаваемых дорожных символов в мире. Но почему он восьмиугольный, а не круглый, как другие запрещающие знаки? Как он появился и когда пришёл в Россию?

Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Знак "стоп"

Как всё начиналось

Впервые идея обязать водителей останавливаться перед пересечением дорог появилась в 1900 году. Её предложил американский бизнесмен Уильям Фелпс Эно. Спустя 15 лет, в 1915 году, в Детройте появился первый знак STOP — белый квадрат размером 60х60 см. Но он не был таким заметным, как хотелось бы.

В 1923 году на совещании в Чикаго решили изменить форму знака на восьмиугольник, чтобы он сразу бросался в глаза. Однако цвет выбрали не красный, а жёлтый — из-за проблем с краской. Красный появился только в 1924 году, но долгое время он оставался редкостью, так как устойчивой красной краски не существовало. Решение нашли в Калифорнии: начали покрывать знаки фарфоровой эмалью.

Когда знак STOP появился в СССР?

В СССР первый аналог знака STOP появился в 1961 году. Он представлял собой красный треугольник с надписью "СТОП" внутри красного круга. В 1968 году на международной конференции в Вене утвердили единый формат дорожных знаков, и только в 1973 году восьмиугольный STOP официально стал частью советских ПДД.

Сегодня в России знак STOP устанавливают:

на опасных перекрёстках;

перед железнодорожными переездами;

в местах с ограниченной видимостью;

у контрольно-пропускных пунктов.

Какие штрафы можно получить за знак STOP?

Согласно ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, за нарушение требований знака STOP предусмотрены штрафы:

800 рублей — если не остановился перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

500 рублей — если проехал знак на нерегулируемом перекрёстке;

2500 рублей — если остановился на перекрёстке в Москве и Санкт-Петербурге (500 рублей в регионах);

3000 рублей — если остановился на пешеходном переходе или остановке общественного транспорта в крупных городах (1000 рублей в регионах);

5000 рублей — если нарушил правила проезда через железнодорожный переезд;

лишение прав на 3-6 месяцев — за остановку на ж/д переезде.

Если нарушение зафиксировано камерой, штраф неизбежен. Однако если вас остановил инспектор ГИБДД, возможно устное предупреждение.

Интересные факты о знаке STOP

В некоторых арабских странах знак дублируется вязью, в Турции написано DUR , а в Израиле — изображена ладонь (слово STOP в иврите при обратном чтении превращается в грубое ругательство).

, а в Израиле — изображена ладонь (слово STOP в иврите при обратном чтении превращается в грубое ругательство). В 1977 году в канадском Квебеке знаки STOP стали жертвами вандалов, которые закрашивали латинскую надпись, превращая её в число 101 - номер закона о защите французского языка.

- номер закона о защите французского языка. В США многие водители уверены, что, остановившись у знака STOP, они получают приоритет на дороге. Из-за этого часто случаются аварии.

Если знак STOP украдут, а из-за этого произойдёт ДТП со смертельным исходом, похитителя могут обвинить в непреднамеренном убийстве.

Уточнения

Движение без остановки запрещено (СТОП, STOP) — дорожный знак приоритета, предписывающий водителям совершить обязательную кратковременную остановку перед стоп-линией, а если её нет — перед краем пересекаемой проезжей части.

