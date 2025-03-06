Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков

Знак STOP — один из самых узнаваемых дорожных символов в мире. Но почему он восьмиугольный, а не круглый, как другие запрещающие знаки? Как он появился и когда пришёл в Россию?
Впервые идея обязать водителей останавливаться перед пересечением дорог появилась в 1900 году. Её предложил американский бизнесмен Уильям Фелпс Эно. Спустя 15 лет, в 1915 году, в Детройте появился первый знак STOP — белый квадрат размером 60х60 см. Но он не был таким заметным, как хотелось бы.
В 1923 году на совещании в Чикаго решили изменить форму знака на восьмиугольник, чтобы он сразу бросался в глаза. Однако цвет выбрали не красный, а жёлтый — из-за проблем с краской. Красный появился только в 1924 году, но долгое время он оставался редкостью, так как устойчивой красной краски не существовало. Решение нашли в Калифорнии: начали покрывать знаки фарфоровой эмалью.
В СССР первый аналог знака STOP появился в 1961 году. Он представлял собой красный треугольник с надписью "СТОП" внутри красного круга. В 1968 году на международной конференции в Вене утвердили единый формат дорожных знаков, и только в 1973 году восьмиугольный STOP официально стал частью советских ПДД.
Сегодня в России знак STOP устанавливают:
Согласно ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, за нарушение требований знака STOP предусмотрены штрафы:
Если нарушение зафиксировано камерой, штраф неизбежен. Однако если вас остановил инспектор ГИБДД, возможно устное предупреждение.
Движение без остановки запрещено (СТОП, STOP) — дорожный знак приоритета, предписывающий водителям совершить обязательную кратковременную остановку перед стоп-линией, а если её нет — перед краем пересекаемой проезжей части.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.