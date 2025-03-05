Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации

Сломанные светофоры — привычная реальность больших городов. Иногда они просто отключаются, мигают жёлтым или, что хуже всего, зависают на одном сигнале, создавая хаос на дороге. Водители не всегда знают, как действовать в таких ситуациях, а любое неверное решение может привести к штрафу или даже аварии. Как поступить правильно?
Когда сигнал горит слишком долго, у водителя возникает подозрение, что что-то не так. Однако в ПДД нет чётко установленного времени для смены цветов. Оно зависит от множества факторов: скорости потока, особенностей перекрёстка и требований ГОСТа.
Важно различать отключенный светофор и зависший. В первом случае действует правило нерегулируемого перекрёстка: водитель ориентируется по знакам приоритета (ПДД, пункт 13.3). А вот если красный горит бесконечно, ситуация становится юридически сложной.
С точки зрения закона — нет. Даже если светофор явно неисправен, проезд на красный — это нарушение (статья 12.12 КоАП РФ), которое влечёт штраф в 1000 рублей. А если произойдёт ДТП, виновником почти всегда окажется водитель, проигнорировавший запрещающий сигнал.
Неисправный светофор — это не повод нарушать правила. Но если действовать правильно, можно избежать штрафов и неприятностей на дороге.
Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.