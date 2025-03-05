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Светофор горит красным и не переключается — ждать или ехать? Разбираемся в ситуации

2:13
Авто

Сломанные светофоры — привычная реальность больших городов. Иногда они просто отключаются, мигают жёлтым или, что хуже всего, зависают на одном сигнале, создавая хаос на дороге. Водители не всегда знают, как действовать в таких ситуациях, а любое неверное решение может привести к штрафу или даже аварии. Как поступить правильно?

Красный сигнал сфетофора
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный сигнал сфетофора

Как понять, что светофор неисправен?

Когда сигнал горит слишком долго, у водителя возникает подозрение, что что-то не так. Однако в ПДД нет чётко установленного времени для смены цветов. Оно зависит от множества факторов: скорости потока, особенностей перекрёстка и требований ГОСТа.

Важно различать отключенный светофор и зависший. В первом случае действует правило нерегулируемого перекрёстка: водитель ориентируется по знакам приоритета (ПДД, пункт 13.3). А вот если красный горит бесконечно, ситуация становится юридически сложной.

Можно ли ехать на "зависший" красный?

С точки зрения закона — нет. Даже если светофор явно неисправен, проезд на красный — это нарушение (статья 12.12 КоАП РФ), которое влечёт штраф в 1000 рублей. А если произойдёт ДТП, виновником почти всегда окажется водитель, проигнорировавший запрещающий сигнал.

Что делать, если светофор завис?

  1. Убедитесь, что это действительно неисправность. Посмотрите на другие сигналы светофоров на перекрёстке.
  2. Не рискуйте. Если светофор горит красным слишком долго, лучше не проезжать самовольно.
  3. Сообщите в ГИБДД. Это не только поможет быстрее устранить проблему, но и зафиксирует факт неисправности. В случае ДТП это может спасти вас от обвинений.
  4. Ориентируйтесь на правила нерегулируемого перекрёстка. После звонка в ГИБДД можно двигаться, соблюдая знаки приоритета.

Неисправный светофор — это не повод нарушать правила. Но если действовать правильно, можно избежать штрафов и неприятностей на дороге.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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