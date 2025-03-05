Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В смысле никто не знает — правительство Лесото было удивлено словам Трампа
Покупка новых долларов в Калининграде может обойтись дороже
Абрикос из косточки: медленный, но самый честный способ вырастить дерево
Новая эра пластика: этот материал разлагается без вреда для природы
Сушки нет, но одежду высушить можно! Вот как японцы делают это по-секрету.
Майки Мэдисон: что известно о жизни 25-летней обладательницы Оскара
Выпечка, которая сведёт с ума: попробуйте эти булочки с корицей
Введут спецназ — Ирландия намерена изменить законодательство для помощи Украине
Подавители аппетита могут быть опасны: будьте осторожны с гарцинией

Экологические проблемы Алматы: мониторинг, меры и перспективы улучшения

Экологический контроль автотранспорта в Алматы демонстрирует положительный результат
Авто

В рамках усиления контроля за транспортными выбросами в Алматы расширена сеть экологических постов. На 19 стационарных и 3 мобильных пунктах проводится регулярный анализ уровня вредных веществ в выхлопных газах. Эта инициатива призвана снизить долю загрязнения воздуха, которая, по данным властей, на 60-70% связана с автотранспортом.

Выхлопные газы
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выхлопные газы

Результаты мониторинга: цифры и тенденции

За 2024 год специалисты выполнили свыше 204 тысяч замеров. Как сообщают в управлении экологии, 17% проверенных автомобилей (34 708 единиц) превысили допустимые нормы по токсичности и дымности. В результате составлено более 31 тысячи административных протоколов.

Динамика показывает прогресс: если в 2020 году нарушения фиксировались у 20% машин, то к 2024-му показатель снизился на 3%. Это связывают с ужесточением контроля и повышением экологической сознательности автовладельцев.

Планы и вызовы

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал, что транспорт остается главным источником загрязнения в мегаполисе, ежегодно выбрасывая в атмосферу около 189 тысяч тонн вредных веществ. Аким города Ерболат Досаев анонсировал программу, включающую возможные ограничения движения в отдельных районах и переход на экологичный общественный транспорт.

Однако в четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха в Алматы всё ещё оценивался как критически высокий. Эксперты подчеркивают, что такие меры, как искусственная ионизация воздуха или попытки разрушить инверсионный слой, не решают системных проблем. Для реальных изменений требуется модернизация транспортной инфраструктуры и внедрение жестких экологических стандартов.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года). Алма-Ата является крупнейшим по численности населения городом и регионом Казахстана: по данным на октябрь 2023 года, в городе проживало 2 211 198 человек. Расстояние от Алма-Аты до столицы Казахстана Астаны составляет 1247 км.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Еда и рецепты
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Последние материалы
Выпечка, которая сведёт с ума: попробуйте эти булочки с корицей
Введут спецназ — Ирландия намерена изменить законодательство для помощи Украине
Подавители аппетита могут быть опасны: будьте осторожны с гарцинией
Старт продаж Aito M5 Ultra в Китае: цена и новые возможности кроссовера
21 день не работает: как на самом деле формируются привычки
Франция назвала Россию своей главной угрозой
США планируют строить космические конструкции без запуска с Земли
Инновационная мобилизация — сотрудники военкомата на Украине стреляли в мобилизованного
В этом деле главное не спешить — Италия высказалась о перевооружении ЕС
Лечение сердечной недостаточности без пересадки стало реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.