Экологические проблемы Алматы: мониторинг, меры и перспективы улучшения

Экологический контроль автотранспорта в Алматы демонстрирует положительный результат

В рамках усиления контроля за транспортными выбросами в Алматы расширена сеть экологических постов. На 19 стационарных и 3 мобильных пунктах проводится регулярный анализ уровня вредных веществ в выхлопных газах. Эта инициатива призвана снизить долю загрязнения воздуха, которая, по данным властей, на 60-70% связана с автотранспортом.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Результаты мониторинга: цифры и тенденции

За 2024 год специалисты выполнили свыше 204 тысяч замеров. Как сообщают в управлении экологии, 17% проверенных автомобилей (34 708 единиц) превысили допустимые нормы по токсичности и дымности. В результате составлено более 31 тысячи административных протоколов.

Динамика показывает прогресс: если в 2020 году нарушения фиксировались у 20% машин, то к 2024-му показатель снизился на 3%. Это связывают с ужесточением контроля и повышением экологической сознательности автовладельцев.

Планы и вызовы

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал, что транспорт остается главным источником загрязнения в мегаполисе, ежегодно выбрасывая в атмосферу около 189 тысяч тонн вредных веществ. Аким города Ерболат Досаев анонсировал программу, включающую возможные ограничения движения в отдельных районах и переход на экологичный общественный транспорт.

Однако в четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха в Алматы всё ещё оценивался как критически высокий. Эксперты подчеркивают, что такие меры, как искусственная ионизация воздуха или попытки разрушить инверсионный слой, не решают системных проблем. Для реальных изменений требуется модернизация транспортной инфраструктуры и внедрение жестких экологических стандартов.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года). Алма-Ата является крупнейшим по численности населения городом и регионом Казахстана: по данным на октябрь 2023 года, в городе проживало 2 211 198 человек. Расстояние от Алма-Аты до столицы Казахстана Астаны составляет 1247 км.



