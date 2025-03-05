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Редкий Maybach G-Class: кабриолет для избранных

G-Class с открытым верхом: Mercedes-Maybach представил сенсационный кабриолет
1:33
Авто

Немецкий бренд Mercedes-Maybach анонсировал уникальную модификацию легендарного внедорожника G-Class, превратив его в кабриолет. Как сообщает издание Tengri Auto, выпуск модели ограничен 99 экземплярами, что делает её одним из самых редких автомобилей в истории компании.

Mercedes G Class кабриолет
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes G Class кабриолет

Дизайн: смелый эксперимент

Инженеры полностью отказались от крыши, сохранив только две двери, и добавили мягкий складной верх. Внешний облик подчеркивает ДНК Maybach: массивная решетка радиатора с вертикальными элементами, расширенные колесные арки и 22-дюймовые диски с эксклюзивным дизайном. Кузовные панели были переработаны для сохранения жесткости конструкции.

Интерьер: акцент на эксклюзивность

Салон выполнен с использованием редких материалов. Сиденья обиты кожей с уникальной алмазной прострочкой, панели декорированы древесиной ценных пород, а мультимедийная система получила обновленное программное обеспечение. Каждая деталь подчеркивает статус владельца — от тисненого логотипа на подголовниках до индивидуализированных настроек климат-контроля.

Цена

Официальная стоимость не раскрывается, но аналитики предполагают, что она превысит ценник стандартного G-Class в несколько раз. Производство начнется в конце 2024 года, причем часть экземпляров уже зарезервирована для коллекционеров.

Уточнения

Mercedes-Benz G-класс иногда именуемый G-Wagen (G - сокр. от нем. Geländewagen - [ɡəˈlɛːndəvaːɡn], "внедорожник") — серия полноразмерных люксовых внедорожников (автомобилей повышенной проходимости), производимых в Австрии фирмой Magna Steyr (ранее Steyr-Daimler-Puch) и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz. Выпускается с 1978 года по настоящее время. G-класс был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, в то время являвшегося акционером компании Mercedes-Benz. Гражданская версия автомобиля была представлена в 1979 году.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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