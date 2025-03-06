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Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала

1:56
Авто

Французский пенсионер Морис Сен-Жермен, которому исполнился 81 год, совершил настоящий прорыв в автомобилестроении. Он разработал двигатель внутреннего сгорания без привычного коленчатого вала, что может изменить будущее транспортных технологий.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

В традиционных двигателях коленчатый вал служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршней в круговое. Однако Сен-Жермен предложил иной подход. Его изобретение использует поворотный стол и систему шестерён, что позволяет более эффективно передавать энергию.

Одним из ключевых преимуществ такой конструкции является устранение бокового трения в цилиндрах. Это не только снижает потери энергии, но и уменьшает износ деталей, что может значительно продлить срок службы двигателя.

Отказ от коленчатого вала позволяет существенно снизить внутреннее трение, а значит, уменьшить расход топлива. Это особенно актуально в условиях ужесточения экологических стандартов. Улучшенная топливная эффективность может сократить выбросы парниковых газов и помочь автопроизводителям соответствовать строгим нормам.

Система, разработанная французским инженером, также может найти применение в других механизмах, таких как насосные установки и компрессоры, где снижение трения и энергопотерь играет важную роль.

Несмотря на перспективность идеи, её внедрение требует значительных инвестиций. Производственные линии автомобилей проектируются с учётом традиционной конструкции двигателя, и переход на новую технологию может занять годы.

Тем не менее, изобретение Сен-Жермена демонстрирует, что даже в зрелом возрасте можно не только оставаться активным, но и вносить значительный вклад в науку и технику. Его работа подтверждает важность поиска новых инженерных решений для устойчивого будущего.

Уточнения

Коленчатый вал (коленвал) — деталь (или узел деталей в случае составного вала) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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