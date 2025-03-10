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Как защитить кузов: грязь смоешь сейчас или ржавчину потом

1:23
Авто

После зимы на кузове машины остаются агрессивные реагенты, грязь и влага, которые могут ускорить процесс коррозии. Поэтому эксперты компании "Ключавто Лайт" советуют автовладельцам регулярно мыть автомобиль и своевременно удалять загрязнения, сообщает издание "За рулём".

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

Почему грязь провоцирует коррозию

Скопившиеся зимой реагенты и соль, смешанные с грязью, образуют агрессивную среду, которая разрушает лакокрасочное покрытие и добирается до металла. Даже небольшие царапины могут стать очагами ржавчины, если не защитить кузов.

Какие меры помогут защитить кузов

  1. Антикоррозийная обработка — специальные составы помогут защитить скрытые зоны автомобиля, куда трудно добраться во время мойки.
  2. Антигравийная плёнка — создаёт барьер между металлом и влагой, уменьшая риск появления ржавчины.
  3. Чистка дренажных отверстий — в них часто скапливается вода, что приводит к внутренней коррозии.

Что делать, если ржавчина уже появилась

  • При локальной коррозии используют преобразователи ржавчины, грунтовку и краску.
  • При сквозных повреждениях повреждённый участок кузова лучше вырезать и заменить заплаткой.
  • Если ржавчина поразила большие зоны, лучше обратиться в автосервис.

Уточнения

Ржа́вчина  — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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