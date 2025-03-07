Kia Picanto для города, BMW X7 для души: как женщины выбирают авто

Эксперты проанализировали страховой портфель группы "Ренессанс страхование" и выяснили, какие автомобили в России чаще всего выбирают женщины, сообщает издание "За рулём".
Самым популярным автомобилем среди россиянок стал Kia Picanto — 79% владельцев этой модели составляют женщины. Также в лидерах оказался Kia Soul с 62% представительниц прекрасного пола.
В категории бизнес-класса абсолютным фаворитом стал BMW X2 — 80% владельцев этой модели женщины.
Также в топ-5 вошли:
Если большинство моделей в списке явно предпочитают женщины, то Hyundai Creta стал исключением. Эта модель оказалась самой гендерно-нейтральной — её владельцы делятся ровно пополам: 50% мужчин и 50% женщин.
Хотя кроссоверы и внедорожники чаще покупают мужчины, некоторые модели оказались популярны и среди женщин.
В пятёрку лидеров среди женских SUV вошли:
Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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