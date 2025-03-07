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Kia Picanto для города, BMW X7 для души: как женщины выбирают авто

1:39
Авто

Эксперты проанализировали страховой портфель группы "Ренессанс страхование" и выяснили, какие автомобили в России чаще всего выбирают женщины, сообщает издание "За рулём".

Красивая девушка в тёмных очках за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Самым популярным автомобилем среди россиянок стал Kia Picanto — 79% владельцев этой модели составляют женщины. Также в лидерах оказался Kia Soul с 62% представительниц прекрасного пола.

В категории бизнес-класса абсолютным фаворитом стал BMW X2 — 80% владельцев этой модели женщины.

Также в топ-5 вошли:

  • Mazda CX-30 (78%),
  • Audi Q3 (78%),
  • Mercedes-Benz GLB (73%),
  • Lexus NX (71%).

Какой автомобиль оказался самым гендерно-нейтральным

Если большинство моделей в списке явно предпочитают женщины, то Hyundai Creta стал исключением. Эта модель оказалась самой гендерно-нейтральной — её владельцы делятся ровно пополам: 50% мужчин и 50% женщин.

Какие кроссоверы и внедорожники выбирают женщины

Хотя кроссоверы и внедорожники чаще покупают мужчины, некоторые модели оказались популярны и среди женщин.

В пятёрку лидеров среди женских SUV вошли:

  • Haval H9 — 23% страховок оформлены на женщин,
  • Skoda Kodiaq — 22%,
  • Lexus LX — 22%,
  • Volkswagen Touareg — 22%,
  • Volkswagen Teramont — 22%,
  • BMW X7 — 21%.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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