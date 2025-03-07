Kia Picanto для города, BMW X7 для души: как женщины выбирают авто

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты проанализировали страховой портфель группы "Ренессанс страхование" и выяснили, какие автомобили в России чаще всего выбирают женщины, сообщает издание "За рулём".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Самым популярным автомобилем среди россиянок стал Kia Picanto — 79% владельцев этой модели составляют женщины. Также в лидерах оказался Kia Soul с 62% представительниц прекрасного пола.

В категории бизнес-класса абсолютным фаворитом стал BMW X2 — 80% владельцев этой модели женщины.

Также в топ-5 вошли:

Mazda CX-30 (78%),

Audi Q3 (78%),

Mercedes-Benz GLB (73%),

Lexus NX (71%).

Какой автомобиль оказался самым гендерно-нейтральным

Если большинство моделей в списке явно предпочитают женщины, то Hyundai Creta стал исключением. Эта модель оказалась самой гендерно-нейтральной — её владельцы делятся ровно пополам: 50% мужчин и 50% женщин.

Какие кроссоверы и внедорожники выбирают женщины

Хотя кроссоверы и внедорожники чаще покупают мужчины, некоторые модели оказались популярны и среди женщин.

В пятёрку лидеров среди женских SUV вошли:

Haval H9 — 23% страховок оформлены на женщин,

Skoda Kodiaq — 22%,

Lexus LX — 22%,

Volkswagen Touareg — 22%,

Volkswagen Teramont — 22%,

BMW X7 — 21%.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



