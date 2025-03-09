Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор

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По итогам 2024 года и начала 2025-го в России чаще всего угоняли машины китайских брендов Chery, Geely, Voyah, Exeed, Changan и JAC. Такие данные привели страховые компании в интервью "Газете.Ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Особенно привлекательными для угонщиков оказались следующие модели:

Chery - Tiggo 4, 7 и 8,

Voyah - Free,

Exeed - VX,

Changan - UNI-T, CS75,

Omoda - C5,

LiXiang - L9,

Jetour - Dashing,

JAC - JS6,

Geely - (конкретные модели не уточняются).

В страховых компаниях "Зетта Страхование" и "РЕСО-Гарантия" подтвердили, что среди угоняемых автомобилей фигурируют Geely и Chery.

Почему китайские авто угоняют чаще

Эксперты по противоугонным системам отмечают, что массовые китайские машины имеют слабую защиту от угона. Основная проблема — система записи новых ключей. Персональный PIN-код для программирования ключа можно подобрать с помощью специализированного оборудования или даже приобрести в интернете, например, на Aliexpress.

В результате угон машины может занять считаные минуты, а владельцы китайских авто всё чаще сталкиваются с пропажей транспортных средств.

Как защитить автомобиль от угона

Чтобы снизить риск кражи, специалисты рекомендуют:

Установить дополнительную противоугонную систему, блокирующую двигатель,

Использовать механические средства защиты (секретки на руле, коробке передач, педалях),

Отключить штатную функцию дистанционного обновления ключей у официального дилера,

Припарковывать автомобиль в охраняемых зонах или на платных стоянках.

Для владельцев китайских автомобилей важно понимать, что базовой защиты от угона зачастую недостаточно.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

