Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор

По итогам 2024 года и начала 2025-го в России чаще всего угоняли машины китайских брендов Chery, Geely, Voyah, Exeed, Changan и JAC. Такие данные привели страховые компании в интервью "Газете.Ru".
Особенно привлекательными для угонщиков оказались следующие модели:
В страховых компаниях "Зетта Страхование" и "РЕСО-Гарантия" подтвердили, что среди угоняемых автомобилей фигурируют Geely и Chery.
Эксперты по противоугонным системам отмечают, что массовые китайские машины имеют слабую защиту от угона. Основная проблема — система записи новых ключей. Персональный PIN-код для программирования ключа можно подобрать с помощью специализированного оборудования или даже приобрести в интернете, например, на Aliexpress.
В результате угон машины может занять считаные минуты, а владельцы китайских авто всё чаще сталкиваются с пропажей транспортных средств.
Чтобы снизить риск кражи, специалисты рекомендуют:
Для владельцев китайских автомобилей важно понимать, что базовой защиты от угона зачастую недостаточно.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
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