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Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор

2:02
Авто

По итогам 2024 года и начала 2025-го в России чаще всего угоняли машины китайских брендов Chery, Geely, Voyah, Exeed, Changan и JAC. Такие данные привели страховые компании в интервью "Газете.Ru".

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Особенно привлекательными для угонщиков оказались следующие модели:

  • Chery - Tiggo 4, 7 и 8,
  • Voyah - Free,
  • Exeed - VX,
  • Changan - UNI-T, CS75,
  • Omoda - C5,
  • LiXiang - L9,
  • Jetour - Dashing,
  • JAC - JS6,
  • Geely - (конкретные модели не уточняются).

В страховых компаниях "Зетта Страхование" и "РЕСО-Гарантия" подтвердили, что среди угоняемых автомобилей фигурируют Geely и Chery.

Почему китайские авто угоняют чаще

Эксперты по противоугонным системам отмечают, что массовые китайские машины имеют слабую защиту от угона. Основная проблема — система записи новых ключей. Персональный PIN-код для программирования ключа можно подобрать с помощью специализированного оборудования или даже приобрести в интернете, например, на Aliexpress.

В результате угон машины может занять считаные минуты, а владельцы китайских авто всё чаще сталкиваются с пропажей транспортных средств.

Как защитить автомобиль от угона

Чтобы снизить риск кражи, специалисты рекомендуют:

  • Установить дополнительную противоугонную систему, блокирующую двигатель,
  • Использовать механические средства защиты (секретки на руле, коробке передач, педалях),
  • Отключить штатную функцию дистанционного обновления ключей у официального дилера,
  • Припарковывать автомобиль в охраняемых зонах или на платных стоянках.

Для владельцев китайских автомобилей важно понимать, что базовой защиты от угона зачастую недостаточно.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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