Панорамная крыша зимой: вечная мерзлота или не такая уж большая проблема

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Некоторые водители сомневаются, стоит ли выбирать автомобиль с панорамной крышей или люком, особенно если часто приходится ездить зимой. Якобы через стеклянную крышу в салон проникает холод, а прогрев автомобиля занимает больше времени.

Фото: Wikipedia by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ панорамная крыша Land Rover

На этот вопрос ответил эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин. По его словам, отчасти такие опасения оправданы: если в зимний период открыть шторку люка, от стекла действительно будет тянуть холодом. Однако это ощущение вызвано скорее психологическим фактором — ведь сам воздух не проникает в салон, если люк закрыт.

С панорамной крышей ситуация немного сложнее. Из-за стеклянной поверхности теплоизоляция у таких автомобилей действительно может быть чуть хуже, чем у машин с традиционной металлической крышей. Однако современные технологии позволили минимизировать разницу.

Дольше ли прогревается автомобиль с панорамной крышей

Принято считать, что машины со стеклянной крышей дольше нагреваются в холодное время года. На практике это утверждение верно лишь частично. Действительно, металл лучше сохраняет тепло, а стекло быстрее отдает его наружу. Но разница в прогреве составляет считаные минуты, что не критично для повседневного использования.

Кроме того, современные автомобили оснащены мощными отопительными системами, которые позволяют быстро достичь комфортной температуры в салоне. Даже в автомобилях с панорамной крышей и большим остеклением пассажиры не чувствуют значительного дискомфорта, если печка работает исправно.

Поэтому считать, что машины со стеклянной крышей "холодные" зимой, не совсем правильно. В конечном итоге салон всё равно прогревается до нужной температуры, и водители не испытывают неудобств.

Как панорамная крыша влияет на акустику

Если с теплопотерями всё не так страшно, то в плане акустического комфорта панорамная крыша действительно может внести изменения. На высокой скорости стекло пропускает больше внешних шумов, чем традиционная крыша из металла. Особенно это заметно при движении по трассе или в дождливую погоду, когда капли громче стучат по стеклянной поверхности.

Чтобы минимизировать этот эффект, эксперты рекомендуют держать шторку закрытой во время движения. Это поможет частично снизить уровень шума и сделать поездку более комфортной.