Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие к Жемчужине Армении: тайны, легенды и лучшие места для отдыха
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает
Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить
ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 

Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа

1:29
Авто

Длительные поездки снижают концентрацию, вызывают сонливость и "микропровалы" в памяти, когда водитель не помнит часть пути. Многие решают проблему чашкой кофе, надеясь взбодриться. Но эффект оказывается обманчивым: сначала появляется кратковременный прилив сил, а затем — расслабление и повышенный риск заснуть.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Как кофе действует на организм

Кофеин, содержащийся в оболочке кофейного зерна, сужает сосуды и блокирует гормон усталости. Но этот эффект длится всего 20-30 минут. Затем активизируется теобромин, расширяющий сосуды и снижающий кровяное давление. Организм расслабляется, концентрация снижается, а сонливость становится сильнее.

Если водитель садится за руль в таком состоянии, его реакция замедляется, а риск ДТП увеличивается.

Чем опасен растворимый кофе и кофейные напитки

  • В дешёвом растворимом кофе кофеина почти нет, зато теобромина много, поэтому он скорее расслабляет, чем бодрит.
  • Капучино, латте и раф содержат молоко, в котором есть мелатонин и триптофан — вещества, способствующие засыпанию.

Как оставаться бодрым за рулём

Лучший способ избежать усталости — делать регулярные остановки и отдыхать. Если всё же выпили кофе, уменьшить его расслабляющий эффект поможет негазированная вода.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Возраст не шутки: подруга Петросяна рассказала о его состоянии перед госпитализацией
Российский шоу-бизнес
Возраст не шутки: подруга Петросяна рассказала о его состоянии перед госпитализацией Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Сода творит чудеса: раскрыт секрет удаления пятен с матраса — удивительный результат!
Неэффективные часы: россияне рассказали о проблемах на удалённой работе
Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед
Будина vs Голливуд: почему актрисе неинтересны западные награды
Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь
Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает
Обезвоживание — скрытый враг молодости: как его победить
ТОП-5 самых экспортируемых советских легковых автомобилей 
Россиянки раскрыли тайну идеальной гардеробной: сколько метров им нужно для счастья?
Разбили яйцо и увидели красное пятно? Спокойствие, только спокойствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.