Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа

Длительные поездки снижают концентрацию, вызывают сонливость и "микропровалы" в памяти, когда водитель не помнит часть пути. Многие решают проблему чашкой кофе, надеясь взбодриться. Но эффект оказывается обманчивым: сначала появляется кратковременный прилив сил, а затем — расслабление и повышенный риск заснуть.
Кофеин, содержащийся в оболочке кофейного зерна, сужает сосуды и блокирует гормон усталости. Но этот эффект длится всего 20-30 минут. Затем активизируется теобромин, расширяющий сосуды и снижающий кровяное давление. Организм расслабляется, концентрация снижается, а сонливость становится сильнее.
Если водитель садится за руль в таком состоянии, его реакция замедляется, а риск ДТП увеличивается.
Лучший способ избежать усталости — делать регулярные остановки и отдыхать. Если всё же выпили кофе, уменьшить его расслабляющий эффект поможет негазированная вода.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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