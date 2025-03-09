Кофе в дороге — бодрость на 20 минут, сонливость на 2 часа

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Длительные поездки снижают концентрацию, вызывают сонливость и "микропровалы" в памяти, когда водитель не помнит часть пути. Многие решают проблему чашкой кофе, надеясь взбодриться. Но эффект оказывается обманчивым: сначала появляется кратковременный прилив сил, а затем — расслабление и повышенный риск заснуть.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Как кофе действует на организм

Кофеин, содержащийся в оболочке кофейного зерна, сужает сосуды и блокирует гормон усталости. Но этот эффект длится всего 20-30 минут. Затем активизируется теобромин, расширяющий сосуды и снижающий кровяное давление. Организм расслабляется, концентрация снижается, а сонливость становится сильнее.

Если водитель садится за руль в таком состоянии, его реакция замедляется, а риск ДТП увеличивается.

Чем опасен растворимый кофе и кофейные напитки

В дешёвом растворимом кофе кофеина почти нет, зато теобромина много, поэтому он скорее расслабляет, чем бодрит.

Капучино, латте и раф содержат молоко, в котором есть мелатонин и триптофан — вещества, способствующие засыпанию.

Как оставаться бодрым за рулём

Лучший способ избежать усталости — делать регулярные остановки и отдыхать. Если всё же выпили кофе, уменьшить его расслабляющий эффект поможет негазированная вода.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



