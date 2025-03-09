Интеллектуальные стеклоочистители: как машины распознают дождь

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Современные автомобили буквально напичканы помощниками водителя, но среди всех технологий действительно удобной можно назвать дождевые сенсоры. Они избавляют от необходимости вручную включать дворники и подстраиваться под интенсивность осадков. Однако идея автоматических стеклоочистителей появилась ещё в середине прошлого века.

Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Езда по трассе в дождь

Впервые подобные системы тестировали на концепте GM LeSabre 1951 года — тогда инженеры использовали авиационные технологии. В конце 1960-х Ford представил более продвинутый вариант с датчиками влаги в стекле, а японская компания Denso запатентовала свой вариант автоматических дворников.

Первым серийным автомобилем с дождевым сенсором стал Citroën SM (1970 год). Система работала необычно: измеряла нагрузку на электромотор дворников. Если они двигались по сухому стеклу, потребление энергии увеличивалось, и очистители автоматически останавливались, давая дождю «накопиться». Как только появлялась влага, система снова включала дворники.

Настоящий прорыв случился в 1996 году, когда General Motors выпустил Rainsense — первые по-настоящему современные автоматические стеклоочистители.

Как это работает

Современные дождевые сенсоры основаны на инфракрасной технологии. Маленький модуль за зеркалом заднего вида испускает ИК-лучи через лобовое стекло и измеряет их отражение:

если стекло сухое, лучи возвращаются обратно, и дворники не активируются;

если на стекле есть капли, часть света рассеивается, система фиксирует изменения и регулирует работу очистителей.

Благодаря этой технологии больше не нужно вручную подстраивать дворники в дождливую погоду — автомобиль делает всё сам.

От редкости до повсеместного стандарта

После появления Rainsense на Cadillac STS, Eldorado и DeVille в 1996 году система быстро распространилась. Сначала её получили премиальные модели Buick, затем — более доступные Chevrolet. Сегодня дождевые сенсоры встречаются даже в бюджетных автомобилях.

Минимум усилий — максимум комфорта

Хотя современные машины перегружены электроникой, дождевые сенсоры — это тот случай, когда технология действительно упрощает жизнь. Теперь водителю не нужно постоянно переключать режимы дворников: достаточно включить автоматический режим, и система сама подстроится под погоду.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств). Все легковые и грузовые автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы, поезда, самолёты и корабли оснащены стеклоочистителями, это нормативное требование.



