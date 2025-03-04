Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?

Зимой 2024-2025 годов московские эвакуаторы привезли на спецстоянки порядка 10 тысяч премиальных авто.
Чаще всего на кузове эвакуатора был шильдик BMW. Их пришлось эвакуировать 2,7 тысячи раз за зимний сезон. А Mercedes-Benz увозили 2,6 тысячи раз, на счету Audi — 1,4 тысячи.
Водители этих марок машин чаще других неправильно парковались, бросали свои автомобили на тротуарах или местах, которые предназначены для инвалидов.
По итогам 2024 года "баварцы" тоже были самой "частой добычей" эвакуаторщиков среди прочих премиальных марок авто.
Второе и третье места также достались представителям "большой немецкой тройки", как и этой зимой, рассказали в столичном Дептрансе.
BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.