Какие премиальные авто чаще всего эвакуируют?

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Зимой 2024-2025 годов московские эвакуаторы привезли на спецстоянки порядка 10 тысяч премиальных авто.

Фото: Wikipedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ BMW X6 M Competition

Чаще всего на кузове эвакуатора был шильдик BMW. Их пришлось эвакуировать 2,7 тысячи раз за зимний сезон. А Mercedes-Benz увозили 2,6 тысячи раз, на счету Audi — 1,4 тысячи.

Водители этих марок машин чаще других неправильно парковались, бросали свои автомобили на тротуарах или местах, которые предназначены для инвалидов.

По итогам 2024 года "баварцы" тоже были самой "частой добычей" эвакуаторщиков среди прочих премиальных марок авто.

Второе и третье места также достались представителям "большой немецкой тройки", как и этой зимой, рассказали в столичном Дептрансе.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

