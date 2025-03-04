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Водителям авто придётся дорого заплатить: на сколько взлетела цена на обслуживание?

0:48
Авто

Водители в России начнут тратить все больше средств на обслуживание своих машин.

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

За прошлый год услуги шиномонтажа и автомойки подорожали на 16 и 17 процентов соответственно.

Эксперты уверены, что дело не только в растущем спросе. Цены растут из-за сокращения числа автомоек и шиномонтажек. Кроме того, в этой отрасли стало намного меньше рабочей силы.

Как же сэкономить? К сожалению, во дворе авто не помоешь, так как за это штраф может обойтись еще дороже, пишет KP. RU.

Кстати, эксперты советуют не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Нужно, чтобы среднесуточная температура держалась выше +5 градусов хотя бы 10 дней.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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