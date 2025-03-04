Škoda Fabia: как бюджетный хэтчбек стал культовым

Неубиваемая Škoda Fabia первого поколения: что делает её такой популярной на вторичке

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Первая генерация Škoda Fabia (1999-2007) остаётся популярным выбором на вторичном рынке благодаря доступности, практичности и выносливости. Модель выпускалась в кузовах хэтчбек, лифтбек и универсал, что делало её универсальным решением как для города, так и для семьи. Основные козыри — ремонтопригодность, обилие запчастей от концерна Volkswagen и неприхотливость в обслуживании.

Фото: commons.wikimedia.org by lorentey (Karoly Lorentey) из Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Škoda Fabia

Техническое разнообразие

В линейке двигателей преобладали бензиновые агрегаты:

1.4 MPI (68 или 60 л. с.) — надёжный мотор с высокой ресурсоёмкостью;

1.2 HTP (54-64 л. с.) — трёхцилиндровый вариант, представленный с 2003 года.

Однако настоящей "изюминкой" стала редкая модификация с двухлитровым двигателем мощностью 116 л. с. Этот силовой агрегат, позаимствованный у Volkswagen Passat и Octavia, устанавливался только на седаны и универсалы.

Несмотря на скромные по современным меркам показатели (разгон до 100 км/ч за 9,9 сек, максимальная скорость 195 км/ч), в своё время этот мотор считался прорывом для компактного класса. Пиковый крутящий момент в 170 Нм достигался уже при 2400 об/мин, обеспечивая комфортную езду без частых переключений передач.

Сегодня такие экземпляры — настоящая редкость. В Венгрии, например, на вторичном рынке представлен всего один Fabia с двухлитровым мотором по цене около 2,5 млн рублей. В Германии выбор чуть шире, но и там подобные авто ценятся коллекционерами.

Уточнения

Škoda Fabia — автомобиль малого класса, выпускаемый чешским производителем Škoda Auto. Fabia первого поколения (Mk1) была представлена на 58-м Франкфуртском автосалоне в сентябре 1999 года и заменила на рынке ранее выпускаемую модель Škoda Felicia, снятую с производства в 2001 году. В 2007 на замену вышла Fabia второго поколения (Mk2). Обе модели Mk1 и Mk2 основаны на платформе A04 (PQ24) концерна Volkswagen. В 2014 году началось производство автомобиля третьего поколения (Mk3).



