Сантиметры имеют значение: как недооценённый интервал превращается в аварию

По ГОСТ, ширина дорожной полосы в России составляет 3,75 м. Этого достаточно для безопасного движения даже на высокой скорости. Но на практике ситуация оказывается куда сложнее:
Это приводит к тому, что боковой интервал между машинами и мотоциклами уменьшается, создавая риск аварийной ситуации.
ПДД не запрещают мотоциклам ехать в одной полосе с автомобилем, но есть важные ограничения:
В среднем два мотоцикла в одной полосе могут поддерживать между собой безопасный интервал в 1 метр, а вот с автомобилем всё сложнее.
Ни один автомобиль или мотоцикл не движется идеально прямо. Он слегка отклоняется в стороны из-за:
По данным МВД, на скорости 30 км/ч автомобиль отклоняется на 30 см в каждую сторону. В реальности этот диапазон может быть ещё больше.
Обгон в пределах одной полосы безопасен только в пробке, когда скорость не превышает 20-30 км/ч. В остальных случаях динамический интервал делает такой манёвр рискованным.
То же самое касается двух автомобилей, которые движутся рядом по неразмеченной дороге или в заторах: из-за небольшого бокового зазора всегда остаётся вероятность столкновения.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.