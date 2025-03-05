Сантиметры имеют значение: как недооценённый интервал превращается в аварию

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По ГОСТ, ширина дорожной полосы в России составляет 3,75 м. Этого достаточно для безопасного движения даже на высокой скорости. Но на практике ситуация оказывается куда сложнее:

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

В пробках автомобили выходят за пределы полос.

Зимой разметка скрыта под снегом.

Мотоциклисты часто движутся в одной полосе с автомобилем.

Это приводит к тому, что боковой интервал между машинами и мотоциклами уменьшается, создавая риск аварийной ситуации.

Два в одном: когда мотоциклистам можно двигаться в одной полосе

ПДД не запрещают мотоциклам ехать в одной полосе с автомобилем, но есть важные ограничения:

Запрещено двигаться прямо по разметке.

Мотоцикл не должен выступать за границы полосы зеркалами или рулём.

В среднем два мотоцикла в одной полосе могут поддерживать между собой безопасный интервал в 1 метр, а вот с автомобилем всё сложнее.

Динамический интервал: почему машина "гуляет" по дороге

Ни один автомобиль или мотоцикл не движется идеально прямо. Он слегка отклоняется в стороны из-за:

Скорости — чем быстрее едет транспорт, тем шире его "диапазон движения".

Бокового ветра — он заставляет машину или байк менять траекторию.

Деформации дороги — ухабы, колейность, снежная каша.

По данным МВД, на скорости 30 км/ч автомобиль отклоняется на 30 см в каждую сторону. В реальности этот диапазон может быть ещё больше.

Когда мотоцикл может безопасно обгонять авто в одной полосе?

Обгон в пределах одной полосы безопасен только в пробке, когда скорость не превышает 20-30 км/ч. В остальных случаях динамический интервал делает такой манёвр рискованным.

То же самое касается двух автомобилей, которые движутся рядом по неразмеченной дороге или в заторах: из-за небольшого бокового зазора всегда остаётся вероятность столкновения.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

